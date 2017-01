Lákadla plesové sezony: vzpomínky na první republiku nebo Absolonová

Jižní Morava – Večerní šaty, lidové kroje, ale i motorkářské oblečení. Se začátkem roku se otevírá i plesová sezona.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Už dávno se ale nejedná jenom o společenskou klasiku. „Zahrají nám rockové kapely Husý kůže ze Bzence, Pantock a Kabát revival Kožuch z Morkůvek. Chodí se v motorkářském, společenský oděv nevyžadujeme," řekl například předseda motorkářů z Hovoran na Hodonínsku Vít Šenkyřík. Desátý ročník plesu je tam na programu osmadvacátého led­na.

Na bohatý doprovodný program lákají o předposledním lednovém víkendu pořadatelé Plesu města Znojma. Tančící páry zaplní místnosti bývalého hotelu Dukla. Na úvod zahraje cimbálová muzika Denár, ples pak zahájí moderátoři Monika Absolonová a Lukáš Hejlík. „O předtančení se postará Taneční škola Single ze Znojma. K tanci a poslechu zahrají Party Leaders a slovenští Elán Tribute. Chybět nebude oblíbený fotokoutek, pobaví také zábavná a efektní mikromagie a mezi vystupujícími se netradičně představí i znojemský biketrialista Marek Hlávka," navnadil za organizátory Jaroslav Chaloupecký.

Večer plný elegance a zábavy láká Danu Blažkovou ze Znojemska. Ta chodí pravidelně tančit se svým manželem. „Baví nás také setkání s přáteli a mě, jako každou ženu, i skutečnost, že si pořídím nové šaty. Je dobře, že různé spolky či města i v dnešní době plesy organizují," zamýšlela se Blažková.

FOXTROT A CHARLESTON

Oblíbené jsou také dobové plesy. Již tradiční Divadelní bál pořádají po třiadvacáté v Boleradicích na Břeclavsku. Tentokrát se pořadatelé inspirovali obdobím let 1920 – 1929. „Báječná dvacátá léta byla érou jazzu, charlestonu, nedbalosti, pohody a uvolnění. Lidé se po válečných letech opět začali bavit, navštěvovali kavárny, bary, tančili ve víru opojné jazzové hudby, foxtrotu a charlestonu," uvedla za plesový tým Iva Kahounová.

Účastníci budou mít možnost se přímo v Boleradicích naučit některé ze základních figur charlestonu, a to přímo pod vedením tanečního mistra. „Na své si přijdou také milovníci valčíku, waltzu, polky, tanga a dalších tanců. Hrát bude oblíbený Salónní orchestr z Brna. Vstup na ples je možný pouze ve společenském oděvu nebo dobovém kostýmu," připomenula Kahounová. Divadelní bál je plánovaný na sobotu jedenáctého února.

Zvyk plesové sezony na začátku roku vychází z křesťanské tradice. Čas, kdy se lidé veselili, mohl trvat pouze do masopustu, do Popeleční středy. „Podle biblické předlohy poté odchází Ježíš Kristus na poušť, kde se čtyřicet dní postil. Lidé se proto poté více věnovali modlitbám a uzavírali se do sebe. Bylo to období klidu," vysvětlila strážnická etnografka Markéta Lukešová.