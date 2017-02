Lidovec Zemánek: Spolupráci se STAN si umím představit také v regionu

Břeclav /ROZHOVOR/ – Předseda KDU-ČSL na Břeclavsku Richard Zemánek vítá, že si jeho strana podala ruku s hnutím Starostové a Nezavislí (STAN): při letošních volbách do poslanecké sněmovny vytvoří koalici. O hlasy voličů se tak budou ucházet společně.

Lidovec Richard Zemánek je zastupitelem v Břeclavi i v Jihomoravském kraji.Foto: DENÍK/Attila Racek

Co na to říkáte?

Jsem rád, že to tak dopadlo. Spolupráce se ale nerodila lehce a věřím tomu, že existuje řada odpůrců. Důležité je, aby si Starostové i naši členové uvědomili, že mají zodpovědnost za naši zemi a za její vývoj. Máme potenciál k tomu, abychom nebyli třetí, ale i druhou silou. Případně dokonce první.

Řekněte, které argumenty u vás v rozhodování, zda jde o dobrý či špatný krok, převážily?

Jednak politické a také ty politicko-geografické. Politické v tom, že Starostové stejně jako KDU-ČSL mají podobný program a podobný potenciál. Jsme dlouhodobě stranou, která má nejvíce obecních zastupitelů. A také starostů a místostarostů. Dnes to přebírá právě STAN. Chápou běžné problémy obyčejných lidí. Uvažujeme podobně. U geografických důvodů je patrné, že STAN je silné v Čechách a my zase na Moravě. Územně si nekonkurujeme. Máme naopak možnost získat hlasy napříč celou republikou, v tom je obrovský potenciál.

Jako koalice potřebujete ve volbách získat deset procent. Vidíte v tom riziko? Ačkoliv pokud říkáte, že máte šanci být i druhou nejvýraznější silou, pak by to asi nebylo na místě.

Jistě, byla by to malověrnost. Neříkám, že se nemůže stát, že skončíme třeba jen s devíti procenty. To by ale musel být nějaký průšvih, nebo když to řeknu lidově, lidi by se u nás museli zbláznit. Naopak si myslím, že bychom měli atakovat hranici mezi patnácti a dvaceti procenty.

Hnutí STAN dříve spolupracovalo s pravicovou TOP 09, teď se přiklonilo k vám, tedy středové KDU-ČSL. Jak je po takové změně vnímáte?

I dříve stahovalo topku ke středu. Upřímně, topka úplně pravicovou stranou nebyla. Byla tam celá řada našich bývalých členů, kteří pravicoví určitě nejsou. Jestliže je u nás nějaká pravice, pak ji podle mě reprezentuje pouze ODS. Topka žádnou pravicí není a právě STAN jí vábil středové voliče.

Dokážete si podobnou spolupráci představit také třeba na komunální úrovni?

Určitě ano. Jsou místa, kde je to o lidech. U nás i u STANu jsou lidé oblíbení, akceptovatelní. Problém by to nebyl.

Volby jsou na podzim letošního roku, jaké ambice v nich máte?

Budu se snažit pomoci straně, jak nejlépe budu umět. Jaké místo mi krajský výbor přidělí, na něm budu. Určitě to nebude na těch prvních pěti. Ve čtvrtek jsme měli nominační konferenci a při té jsem na ně nekandidoval. Mé místo je spíše na kraji, kde jsem třetím obdobím zastupitelem. Vidím se tam.

Směr Praha se nechystáte?

V nejbližší době, tedy těchto volbách, určitě ne.