Mandle v jídle i nápoji. Po mandloňové stezce se vydaly k rozhledně davy lidí

Hustopeče /FOTOGALERIE/ – Samotné mandle nebo mandlový dezert k jídlu, mandlovice na posilnění nebo focení s velkou mandlí jako symbolem města. Tento druh ovoce je v sobotu při Slavnostech mandloní a vína v Hustopečích k vidění na každém rohu. V různých formách. „Právě mandloně nás dneska do Hustopečí přilákaly," hlásí například Marian Romkas z Třebíče.

Už po deváté hodině dopolední se začínají v centru města srocovat davy lidí. Velký zájem je především o procházku mandloňovou stezkou. Skupina turistů se objevuje přede mnou, další kolektiv lidí se potom přibližuje za mnou. Všichni máme před sebou porci téměř pěti kilometrů i stejný cíl: hustopečskou rozhlednu. Někteří volí obyčejný výšlap, druhá soutěživější část se rozhoduje pro zpestření cesty směrem vzhůru v podobě plnění úkolů spjatými s mandlemi. Na čtyřech stanovištích za ně dostanou razítka do pasu, který stojí symbolických deset korun. „Určitě si některé úkoly zkusíme. Počasí je dneska opravdu krásné,“ pochvalují si třeba Běta s Lukášem z Moravského Krumlova.

Už při první zastávce u domu dětí a mládeže Pavučina musí příchozí zapojit mozkové závity a poradit si s několika slovními přesmyčkami a šiframi. Na jednu z nich zůstávám jen bezmocně zírat. Druhé razítko získávají výletníci na ranči Valkýra v blízkosti koní například za správné přiřazení jmen bylin k jednotlivým fotografiím. Někteří nad úkolem už dopředu lámou hůl, jiní se nevzdávají, ale i tak nejsou stoprocentně úspěšní. „Mateřídouška je tady ta fialová,“ mýlí se jeden tipérů a suverénně ukazuje na šalvěj.

Na třetím stanovišti u ovčího baru si turisté mohou opéct špekáček. „Letos máme nově i mandlové koláčky. U ovčína je kasička na vkládání peněz s doporučenými cenami,“ přibližuje vedoucí Marketingu a kultury města Hustopeče Jana Hrádková. Úkol je však jiný, a to poskládat z papíru lotosový květ. Ani těsně pod rozhlednou u poslední zastávky nemají výletníci čas na oddech. Dostávají do ruky buzolu a razítko si musí najít sami. „Od první indicie se dostávají k další a po projití všech kontrol se postupně se propracují až k razítku,“ vysvětluje při čtvrtém stanovišti Tomáš Knápek.

Počasí na výšlap je ideální, svítí slunce, největší stoupání za námi a blížíme se k rozhledně, odkud je krásný výhled do okolí. Pod ní čeká pro úspěšné plnitele úkolů zasloužená odměna. A to v podobě kalíšku mandlí nebo mandlovice. Každému podle chuti. Jen mandloně trochu kazí dojem ze sobotní vycházky. „Loni byly touto dobou už rozkvetlé,“ trochu lituje Brňanka Lenka Penková, která do Hustopečí vyrazila s manželem a dvěma malými dětmi.

Je pravda, že rozkvetlé kvítky jsou vidět ve zdejších sadech jenom ojediněle, ale na návštěvnosti to není vůbec znát. „Myslím si, že kolem čtyř nebo pět tisíc lidí k nám dneska zavítalo. Měli jsme nachystaných patnáct set pasů a všechny jsme rozdaly," hodnotí Hrádková.

Pokud se někomu nepozdává procházka do přírody, může navštívit jarmark na hustopečském náměstí, poslechnout si hudební vystoupení od dětí z mateřských škol až po country, ochutnat vzorky hustopečských vinařů nebo mandloňové menu v místních restauracích. Odpoledne se pak vyhlašují výsledky soutěže o nejlepší mandlový dezert a následuje jeho ochutnávka.