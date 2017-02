Měli jen velké oči, zní výtka k přebytku Břeclavi za minulý rok

Břeclav – Přestože vedení Břeclavi plánovalo schodek ve výši několika desítek milionů korun, nakonec se loňské hospodaření města dostalo do plusu. V konečném součtu jde o sedmnáct milionů korun. Z koalice i opozice zní shodné hlasy, že výsledek byl předpovídatelný. Míra spokojenosti je ale odlišná.

Budova městského úřadu v Břeclavi. Ilustrační foto.Foto: David Mahovský

Místostarosta Jaroslav Válka z ČSSD slova o překvapení odmítl. „Dalo se to čekat. Snažím se opozičním zastupitelům vysvětlit, že ani plánovaný schodek nemusí končit zle. Peníze nijak nerozhazujeme, utrácíme je smysluplně,“ sdělil Válka.

Opoziční zastupitel Richard Zemánek z KDU-ČSL konečný přebytek přičítá nedotaženým plánům. Představitelé Břeclavi několik z nich odsunuli, jejich hodnota činila jedenáct milionů. „S investicemi měli velké oči, ale podařilo se jim toho splnit málo. Ve městě se skoro nic neudělalo. Dalo by se to spočítat na prstech ruky. Kdyby vedení investovalo, jak chtělo, vypadalo by to jinak,“ reagoval Zemánek.

Loňské příjmy Břeclavi se zastavily na částce 488 milionů, výdaje pak byly o sedmnáct milionů korun nižší. Podle vedoucího ekonomického odboru Ladislava Vašíčka k plusu mimo jiné pomohla vyšší suma získaná ze sdílených daní, což jsou peníze vybrané od poplatníků a rozdělené mezi stát, kraje a obce. Břeclav dostala o více než devět milionů korun více. Co dalšího hrálo roli? „Větší výběr správních poplatků o 2,1 milionu a daně z nemovitých věcí o 1,5 milionu,“ vyčíslil Vašíček.

Břeclav loni získala celkově na daních 339 milionů, což je meziroční nárůst o 22 milionů. Nedaňové příjmy představovaly 67 milionů, prodej majetku vynesl sedm milionů a získané dotace přinesly městu 75 milionů korun. „Podrobnější zpráva o hospodaření města včetně zprávy auditora bude součástí schvalování závěrečného účtu za minulý rok. V roce 2015 město hospodařilo s přebytkem ve výši 57 milionů,“ připomněl mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Stejně jako pro loňský rok se plánovaný schodek týká také letoška. Počítá s příjmy 473 milionů korun a výdaji 572 milionů.