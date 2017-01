Město Velké Pavlovice slaví 50 let. Předchůdci odvedli kus práce, říká starosta

Velké Pavlovice – Starosta Velkých Pavlovic Jiří Otřel v rozhovoru pro Břeclavský deník Rovnost shrnuje významné události, které se ve městě staly v uplynulých padesáti letech. Přesně takovou dobu se Velkopavlovičtí mohou pyšnit statusem města.

Starosta Velkých Pavlovic Jiří Otřel.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Jak výročí prožíváte?

Tady se slavilo i dříve. Našel jsem skleničky z roky 1967 a 1987. Domluvili jsme se, že nebudeme dělat žádnou větší jednorázovou akci. Připomene si to pokaždé při těch menších. A třeba do zpravodaje chystáme články o událostech, které se staly v jednotlivých desetiletích. Chceme si připomenout, jak se měnily ulice, domy…

Než jsem požádal o rozhovor vás, mluvil jsem s obyvateli o tom, jak se jim ve Velkých Pavlovicích bydlí. Reakce byly převážně pochvalné. Jak se vám to poslouchá?

Velice dobře. Je vidět, že nejen moji novodobí předchůdci, ale už i předsedové místní národního výboru se snažili odvést kus práce a Velké Pavlovice posunuli. Udělala se plynofikace, vodovody, chodníky… Opravila se také škola, vybudovalo gymnázium, vznikla rozhledna či cyklostezky. Od šedesátých let toho byla spousta.

Co byste rád zlepšil nyní?

Současné minus je nedostatek stavebních míst. S tím se nepotýkáme jen my, ale i další obce a města.

Kde byste chtěl vidět Velké Pavlovice za deset let?

Doufám, že se nám podaří získat stavební pozemky. Když ne na výstavbu rodinných, tak třeba bytových domů. Ten nám chybí. Jak pro mladé, tak pro střední generaci. Něco takového se totiž netýká jen důchodců. Pro ně byty máme. A když vyjde dotace, začneme stavět dalších osm.

Co vás čeká dále?

Zřejmě nás ani nemine rozšíření školky. Od roku 2020 totiž nastane povinnost brát do školky i dvouleté děti, čemuž se musíme s předstihem přizpůsobit. Měli bychom se na to připravit, jen loni se u nás narodilo více než třicet dětí. Chtělo by to také přístavbu pro školu, pozemek už na to máme vyhlédnutý. Máme určitě co dělat.