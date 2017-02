Městys chce postavit sportovní halu za 25 milionů korun

Velké Němčice – Výstavbu sportovní haly připravuje vedení Velkých Němčic. Vznikne poblíž základní školy. Projekt za přibližně pětadvacet milionů se stane jedním ze stěžejních témat čtvrtečního zasedání zastupitelů. „Schválit chceme zhotovitele projektové dokumentace," uvedl místostarosta městyse Pavel Nápravník.

Ilustrační fotoFoto: Petra Slámová

S myšlenkou na vznik sportovní haly si Velkoněmčičští pohrávají už léta. Letošek ještě padne na přípravu potřebných dokumentů, dělníci se do práce podle všeho pustí až příští rok. „Chceme to udělat pro potřeby sportovců. Máme k dispozici kulturní dům, kde je především v zimě přetlak zájemců. Těžko se pak hledají termíny, kdy se tam dostanou jednotlivci i kluby,“ řekl místostarosta.

TANEČKY A PING-PONG

V kulturním domě by zůstala jen taneční skupina a zřejmě stolní tenisté. Nadšenci míčových sportů a žáci základní školy by se přesunuli do nového. „Pro nás půjde o výhru v loterii. Toužebně na to čekáme už od devadesátých let. Než s dětmi přijdeme do kulturního domu, je z vyučovací hodiny polovina,“ uvedl ředitel školy Miroslav Strouhal. Vedení radnice si při pokrytí nákladů chce pomoci dotací.

Podobný projekt za několik desítek milionů zvažují také ve Velkých Bílovicích. Na dvouapůlhektarovém pozemku má vyrůst sportovní hala, venkovní hřiště pro míčové sporty a několik dalších specializovaných hřišť a prvků pro volnočasové vyžití.