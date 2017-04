Mikulovan sleduje město přes skleněnou kouli. Loví originální snímky

Mikulov – Ten pohled zná už dokonale. Z vrcholku Svatého kopečku shlíží několikrát do týdne skrz objektiv na město, které ozařují poslední či první sluneční paprsky dne. „Asi právě tehdy, při západu a východu slunce, je Mikulov nejkrásnější. Je to však vždycky také otázka ideálního počasí," říká Mikulovan a amatérský fotograf Jiří Svoboda o lovu nejpovedenějších snímků.

Mikulovan a amatérský fotograf Jiří Svoboda fotí město i přes skleněnou kouli.Foto: archiv Jiřího Svobody

Jedinečnost historického města ležícího v krajině pod Pálavou spatřuje svým pohledem fotografa především v jeho výborné poloze. „Ať už přijedete z jakékoliv strany, každý pohled na něj je zcela jiný, jedinečný," zmiňuje výjimečnost svého rodného města mladý fotograf.

Za pořizováním nových snímků vyráží ve volném čase, a to jak ve všední dny, tak o víkendech. Nedrží se však pouze tradičních pohledů. Svoje fotografie se snaží nějakým způsobem ozvláštnit. „Zrovna teď v poslední době mám rozpracovaný projekt, kde se snažím zachytit město přes skleněnou kouli a obraz v ní. Je to zase jiný, netradiční pohled na Mikulov," prozrazuje svoji současnou největší zálibu autor mnoha zajímavých snímků, které zachycuje zhruba posledních šest sedm let.

Mezi nejbližšími příbuznými se stal ve fotografování průkopníkem. S fotoaparátem začínal u motoristických sportovišť, kde zachycoval motorky a auta.

Přestože Mikulov zůstává ve výběru fotografovaných míst číslem jedna, rád vyráží i jinam. „Není to jen o Mikulovu, fotím samozřejmě i jiná zajímavá místa," potvrzuje Svoboda, který má za sebou již jednu veřejnou výstavu.

Svůj fotografický talent předvedl v loňském roce v prostorách mikulovské galerie Efram, kde posbíral pozitivní ohlasy. „To bylo hlavně pro radost. Občas se mi podařila lepší fotka a nakonec jsem jich měl dost, aby bylo možné uspořádat výstavu," vypráví mladý talent.

V tuto chvíli sbírá další vhodné materiály k uskutečnění další výstavy. „Určitě nějaká další v budoucnu bude," slibuje Mikulovan.

Mikulovan a amatérský fotograf Jiří Svoboda. Foto: osobní archiv