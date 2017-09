Na děti čekala krev a kolapsy. V pasohláveckém kempu Merkur

Pasohlávky /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Ošetření zlomeniny, zastavení krvácení nebo ošetření popáleniny. To jsou dovednosti, které učili v úterý členové vodní záchranné služby děti ze šestých až devátých tříd ze šesti základních škol. Kromě toho jim v autokempu Merkur v Pasohlávkách na pomezí Břeclavska a Brněnska také ukazovali, jak oživit člověka v bezvědomí.

Při Dni integrovaného záchranného systému přiblížili žákům situace, kdy může jít o život, rovněž hasiči a policisté. „Základní školy musí mít ve školním roce šest hodin předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Aby nemusely děti sedět ve škole, zařídili jsme jim program, který pro ně bude zábavnější,“ informovala za hasiče Johana Tašlová.

Vysvětlování jednotlivých příkladů v praxi si učitelé pochvalovali. „Žáci jsou vesměs rádi. Určitě je to lepší, než kdyby byli ve škole. Vyzkouší si různé situace v praxi. Hodně dětí netuší, co to obnáší,“ řekla učitelka Klára Schönwälderová z pohořelické základní školy.

Hasiči ukazovali školákům, jak se mají chovat při dopravních nehodách, požáru v bytě nebo jak vůbec zavolat na tísňovou linku. „Také jim říkáme, jak se mají chovat při evakuaci nebo jak má vypadat evakuační zavazadlo,“ vyjmenovala Tašlová. Žáci rovněž diskutovali s hasiči o tom, jak se improvizovaně ochránit před chemickou a radiační havárií prostředky v domácnosti.

Na dalším stanovišti spojili své síly Besip s policií. „Na modelové křižovatce děti řeší, zda je situace v pořádku, nebo není. Jsou tam i nějaké chytáky, takže u toho musí zapřemýšlet. Pak vše vyhodnocujeme,“ uvedl krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek. Atraktivní byl rovněž trenažér firmy Generali, na němž si děti vyzkoušely otočení v autě o 360 stupňů.

Program pokračoval i odpoledne. „Policie nám ukázala například práci se psi. A vodní záchranná služba předvedla záchranu osob z vody,“ přiblížila Tašlová.

Akce má ve středu pokračování. Hasiči mají připravenou ukázku vyprošťování člověka z auta. V Merkuru se sešlo celkem tři sta šedesát dětí z celé jižní Moravy. „Jsou ze základních škol v Pohořelicích, Zaječí, Dolních Kounicích, Velkých Opatovicích, brněnské školy Laštůvkova a Blažkova. Děláme to poprvé a chtěli bychom na to příští rok navázat,“ sdělila za kemp Marcela Čáslavová.