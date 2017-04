Na hranici životnosti. Mění starou protihlukovou stěnu, dřevo nahradí beton

Pohořelice, Hustopeče – V Pohořelicích dělníci mění materiál protihlukové stěny u D52. Modernizace čeká i bariéru u Hustopečí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Spokojená je Alena Bilavčívková z Pohořelic se zásahem, kterého se dočkala protihluková stěna lemující dálnici D52. Dělníci vylepšují vlastnosti stavby, jež chrání obyvatele města od hluku tisíců projíždějících aut. „Jsou momenty, kdy fouká vítr směrem od Rakouska a z dálnice je slyšet hluk. Je to celkem dost nepříjemné. V zimě to člověk tolik nepozoruje, ale v létě už je to horší. Nejvíce hlučné jsou motorky,“ postěžovala si Bilavčíková, která bydlí u centra Pohořelic.

Provoz nejvíce doléhá do Dlouhé a Mlýnské ulice. Právě v jejich blízkosti opravuje Ředitelství silnic a dálnic asi čtyřsetmetrový úsek bariéry. „Stáří protihlukové stěny je dvacet let a její dřevěná výplň už byla na hranici své životnosti. Práce tam dokončíme první týden v květnu,“ sdělil mluvčí podniku Jan Studecký.

Starosta Pohořelic Josef Svoboda věří, že po rekonstrukci stěna pohltí více hluku než nyní. „Už nebude ze dřeva, ale z betonu, což je pevný materiál a mohl by tedy hluk pohlcovat více. Doufal jsem, že bude i vyšší, než stávající, ale byl jsem naneštěstí ubezpečený, že ne,“ řekl Svoboda.

2019

je rok, kdy se pravděpodobně dočká obměny protihluková bariéra u dálnice D2 v Hustopečích. Patří k nejstarším v republice.

Kromě výměny materiálu čekají stěnu také další úpravy: vybudování únikových dveří včetně schodišť a obnova ochrany ocelových částí před zrezivěním. Náklady jsou asi pět milionů korun bez daně.

V minulém roce zadalo Ředitelství silnic a dálnic na základě podnětu pohořelických obyvatel měření hluku v ulicích Brněnská, Dlouhá i Mlýnská. Na všech stanovištích však byla míra hluku v normě. „Pokud nebude překročený limit, Ředitelství silnic a dálnic s tím nic nemůže dělat, byť by to bylo pro obyvatele zajímavé,“ sdělil Svoboda.

K vytoužené obměně protihlukové stěny, která odděluje město od dálnice D2, se schyluje také v Hustopečích. Silničáři v létě prověří technický stav mostu přes silnici v Havlíčkově ulici vedoucí ke Kurdějovu. „Podle výsledku se rozhodneme, jakým způsobem bude projektová příprava protihlukové stěny pokračovat,“ objasnil Studecký. Odhad začátku prací je v první polovině roku 2019, součástí se stane demolice stávající bariéry a výstavba nové.

Loni Hustopečští poslali silničářům petici. Tamní stěna patří k nejstarším protihlukovým zábranám v zemi. „V některých místech se dokonce nahýbá,“ uvedla dříve starostka Hana Potměšilová.