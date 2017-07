Na radnici nebo ve vinařství. Moravskou vlajku vyvěsí o sto obcí víc než loni

Jižní Morava – Část cesty s Čechem, poté přestup na Kanaďana a na závěr cesty Němec. I tak by mohlo už za dva roky vypadat cestování vlakem po Jihomoravském kraji, co se států původu dodavatelů vlaků týče. Brněnský deník Rovnost zjišťoval, které firmy chtějí pro krajský úřad dodat nové vlaky. Nahradit by měly především staré východoněmecké vozy řady Bdmtee na lince S3 a pantografy na lince S2.