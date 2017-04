Nadšenci uklidí krajinu, pak si opečou špekáčky

Jižní Morava – Již devět let vyráží do boje proti černým skládkám. Nejinak tomu bude letos. Desetileté výročí akce Den Země v Čejkovicích na Hodonínsku oslaví tamní pořadatelé z Hnutí Brontosaurus v sobotu jako každý rok úklidem. Patří k osmapadesáti účastníkům z regionu v celorepublikové události Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Akce Ukliďme Česko. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Za roky uklidili lidé z Brontosauru nespočet černých skládek. „Pořád se objevují další. Když člověk vidí hromady odpadků u cesty, začne víc přemýšlet o tom, co kam vyhazuje, která popelnice je na který odpad,“ uvedl jeden z dobrovolníků Michal Bezůšek.

I na jiných místech nahradí odpočinek pohybem na čerstvém vzduchu. V neděli projdou ulice města například v Hustopečích na Břeclavsku. „Rádi bychom prošli co největší část. Záleží na tom, kolik lidí se do akce zapojí. Určitě budeme vděční za hojnou účast,“ doufá v co nejvíc zájemců organizátorka Ingrid Florusová z Centra volného času Pavučina. Odměnou za odvedenou práci bude pro účastníky opečený špekáček v areálu Pavučiny.

Dobrovolnická úklidová akce, do které se zapojují obce, školy i malé skupiny lidí, potrvá ještě po celý duben. Pár dní před koncem měsíce se do zvelebování okolí pustí například také v Božicích na Znojemsku.

Výběr úklidů:Břeclavsko

● Lanžhot: sobota, 9.00 hod, od zbrojnice

● Starovičky: sobota, od 13.30 hod, od sběrného dvora

Hodonínsko

● Mutěnice: sobota, od 9.00 hodin, sraz na návsi

Znojemsko

● Znojmo: sobota, od 9.00 hod, od Penny Marketu