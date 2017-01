Nálet pětisethlavého hejna zbavil Dyji ryb. Kormoráni páchají milionové škody

Jižní Morava - Kvůli zamrzlým nádržím kormoráni vybíjí ryby v řekách. Podle rybářů tito ptáci ročně působí škody za miliony korun.

Kormorán velký. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Pavel Kubeš

Mrtvá řeka bez ryb. Tak mluví o Dyjí od vranovské přehrady až po Znojmo tamní rybáři. Ryby zmizely po nedávném útoku kormoránů.

Ptáci přiletěli na Znojemsko za potravou kvůli zamrzlým Novomlýnským nádržím. „Kormoránů bylo asi pět set a revír zůstal úplně bez ryb. Podobně je tomu pokaždé, když jsou tak velké mrazy. Opět vysadíme nové ryby asi za 150 tisíc. Ale škody jsou nevyčíslitelné. Ryba, která zakládá novou generaci, totiž vyprodukuje miliony jiker. A takové už u nás vůbec nejsou," postěžoval si Josef Hanák z rybářského svazu ve Vranově nad Dyjí.

I když zákon povoluje kormorány za určitých podmínek hubit či plašit, v okolí Vranova to není možné, protože leží na území Národního parku Podyjí.

Podobná situace je na Lednických rybnících, kde se rozkládá rezervace. „Kormoráni už nejsou zvlášť chránění, proto se ocitají pod větším tlakem. Stahují se tam, kde mají klid. Lednické rybníky jsou pro ně ideální," shrnul jednatel Rybníkářství Hodonín Oldřich Pecha.

Firma na nádržích hospodaří. Kormoránů podle něj rok od roku přibývá a výsledek je patrný vždy při výlovu. „Škody jdou do milionových částek," upozornil Pecha.

Povolení k lovu:- Od 1. září do 28. února, lze do 10. dubna u plůdků a násadových rybníků.

- Střílet může střelec do hejna, které má minimálně dvacet jedinců.

- Zastřelit může 10 % ptáků z hejna.

Ornitologové tvrdí, že je letos kormoránů kvůli tuhé zimě na jihu Moravy méně než obvykle. Ryby jsou pro ně ovšem snadná kořist. „Navíc chybí břehové porosty, takže se nemají kam ukrýt," připomněl Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické. Povolený odstřel má podle něj úskalí. Rybáři či myslivci občas plaší s kormorány i další druhy ptáků, které jsou ohrožené a vzácné.

Ministerstvo životního prostředí vyškrtlo kormorány velké ze seznamu zvlášť chráněných druhů před čtyřmi lety. Rybáři zároveň přišli o náhrady za ztráty. V celé zemi vyčíslili předloni škodu na patnáct milionů.

