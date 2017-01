Některé obce ruší poplatky za odpad. Díky kasinům i skládce

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Kdo bude třídit, ušetří ročně 460 korun. Od poplatku za odpad budou od letoška osvobození obyvatelé Lednice na Břeclavsku, kteří se zaváží k poctivému třídění.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na dodržování závazku bude dohlížet obec. „Je to motivační prvek pro obyvatele. Za tříděný odpad dostává obec peníze do rozpočtu zpátky, což bude, předpokládáme, nyní vyšší částka. Není to však pro lidi povinnost," vysvětlil lednický místostarosta Stanislav Straškrába. Jak dodal, ti ostatní budou dál platit 460 korun.

Zcela zrušit placení za odpady se rozhodli také zastupitelé dvou obcí na Znojemsku. V Únanově má obec příjmy ze skládky odpadu. A lidé navíc dobře třídí. „Za poslední roky klesl podíl komunálního odpadu na polovinu. Navíc příjem ze skládky zaplatí bez problémů všem lidem poplatky za odpad na tři až čtyři roky dopředu," sdělil únanovský starosta Vojtěch Fabík.

Bohatý rozpočet stojí i za zrušením poplatku ve Chvalovicích u Znojma. Obec s šesti sty obyvateli letos hospodaří s rozpočtem přes sto dvacet milionů, většinu příjmů tvoří poplatky z kasin blízko hranice s Rakouskem.

V Mikulově na Břeclavsku mohou obyvatelé, kteří poctivě třídí, ušetřit až čtyři sta dvacet korun z šesti stovek. Například Josef Girášek však vidí v systému rezervy. „Než naplním nádobu s PET lahvemi, uplyne dlouhá doba. A potom nemůžu slevy uplatnit. Naproti domu máme kontejnery. Do nich třídíme odpad, ale ty zase nejsou uznavatelné," postěžoval si Mikulovan.

NE VŠICHNI ZAPLATÍ

V dalších obcích se zase svoz odpadu neplatí paušálně. Třeba v Mikulčicích na Hodonínsku si lidé na popelnice lepí štítky. Jeden stojí šedesát korun a je jedno, kolik lidí v domácnosti žije. „Pokud by celoroční paušál byl rozumně nízký, mohl by donutit vyvážet odpad v popelnicích i ty, kteří vše spálí v kotli nebo nepořádek vyváží do větrolamů, aby ušetřili," zamyslel se Mikulčan Vít Opluštil.

Ve Znojmě budou i letos lidé platit čtyři sta korun za osobu a rok. „I přes náklady, které jsou s odpady spojené, nechceme více zatěžovat rozpočet Znojemanů," řekl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Před třemi lety město snížilo poplatek z pěti set o stokorunu.

Z měst Hodonínska zaplatí lidé za odpad nejméně v Kyjově. „Poplatek zůstává stejný jako loni: dvě stě padesát korun. Z obcí třetího stupně jsme jedni z nejlevnějších v republice," uvedl mluvčí radnice Filip Zdražil.

Ne všichni ale zaplatí. „Evidujeme 2009 dlužníků. Ke konci loňského roku byl dluh přes sedm milionů," sdělila mluvčí hodonínské radnice Hana Rakusová. Poplatek je tam šest stovek.