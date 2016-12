Nemocnice na Břeclavsku zvýší zaměstnancům platy. Až o tisíce korun

Břeclavsko – Až lékaři a zdravotní sestry v krajských nemocnicích na Břeclavsku pohlédnou v novém roce na výplatní pásky, najdou na nich o deset procent vyšší mzdu. O zlepšení podmínek zaměstnanců rozhodla vláda. Suma se týká navýšení pevné části výplaty, ředitelé zdravotnických zařízení v Břeclavi a Hustopečích současně odmítli, že by kvůli tomu sáhli do té pohyblivé, tedy osobního ohodnocení. „Bylo by to řešení, kdy by se vlk nažral a koza zůstala celá. V této chvíli ale o výrazných zásazích do pohyblivé složky mezd neuvažujeme," uvedl ředitel břeclavské nemocnice Jiří Jurník.

Jedna ze zdravotních sester pracujících dlouhodobě v nemocnici v Hustopečích Břeclavskému deníku Rovnost řekla, že právě škrty v osobním ohodnocení se dříve stávaly protiváhou nařízeného růstu. „Na zvýšení platu čekáme už několik let. Vždycky v minulosti, když nám přidali, tak naopak ubrali na osobním hodnocení. Později nám je vzali celé, takže teď už peníze nemají prakticky z čeho ubrat. Snad se to tedy na platu aspoň trochu projeví. I tak jsou ale zdravotní sestry stále nedostatečně ohodnocené. Každodenně podstupujeme zátěž, jak fyzickou, tak i psychickou," uvedla žena pod zárukou, že její jméno nezazní. Redakce je zná. PENÍZE ZVÝŠÍ POHODU Čistá mzda zdravotní sestry v Hustopečích se pohybuje přibližně kolem patnácti tisíc korun. Výplaty lékařů jsou rozdílné. Průměrně si přilepší o tři až čtyři tisíce. „Doufám, že to tak bude. Pokud by nějaké peníze chyběly, věřím, že by nám vedení Jihomoravského kraje jako zřizovatel pomohlo. Když jsme to počítali, výsledkem bylo, že bychom navýšení měli zvládnout," reagoval ředitel nemocnice v Hustopečích Karel Doležal. Výraznější ekonomické nároky na platy mají nemocnice vyrovnat především díky úhradám od pojišťoven. „Větší část by mělo pokrýt právě navýšení pojistného. S pojišťovnami jsme na tom dohodnutí. Samozřejmě musíme udělat odpovídají počet úkonů, abychom na peníze dosáhli. Zvýšit je musíme na ošetřovatelských lužkách, jedině tak jsme schopní mzdy pokrýt," uvedl Doležal. Desetiprocentní růst platových tarifů zdravotníků v nemocnicích schválila od ledna 2017 vláda. Kraje se zavázaly, že mzdy se zvýší ve všech jimi zřizovaných zdravotnických zařízeních. Opatření má pomoci udržet mladé lékaře a sestry v České republice. Čtěte také: Některé nemocnice nezvýší platy o deset procent, ale méně Jihomoravský radní pro zdravotnictví Igor Chlup pokládá personální stav nemocnic za stabilizovaný. „Situace není kritická, počty jsou naplněné, byť někde je podstav. Péče je ale zajištěná a navýšení mezd určitě přispěje k větší pohodě. Není to sice tak, že by v zástupu čekaly další stovky sester a lékařů, přesto tvrdím, že situace je ustálená," dodal radní.

