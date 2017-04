Mráz udeřil. Sadaři se loučí s úrodou, vinaři stále doufají

Jižní Morava – Pěstitelé zjišťují rozsah škod, které způsobily v noci na pátek mrazy. Teploty pod nulou je vyhnaly do sadů a vinohradů, kde drželi hlídky. Nejkritičtější situace je na Břeclavsku.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Sobecký Michal

Ovocnáři po mrazivé noci smutní. S dalšími nenahraditelnými ztrátami se od pátečního rána pomalu smiřuje například pěstitel meruněk z Velkých Pavlovic na Břeclavsku Jan Krejčiřík. „Od půlnoci jsme sad zamlžovali, ale vítr vše odfoukával pryč. Moc to nepomohlo. Teploty pod nulou byly až do půl sedmé ráno. Loni jsme měli obrovské ztráty. Těžko zatím odhadovat, ale již teď to vypadá, že to bude opět vysoké číslo," povzdechl si Krejčiřík. A nebyl sám.

V pátek o půl třetí ráno spěchali do vinohradu také lidé z Vinařství Košulič v Hustopečích na Břeclavsku. „Teploměr ukazoval minus pět stupňů Celsia. Původně jsme chtěli vyrazit o hodinu později. Předpokládali jsme, že bude tepleji," uvedla v krátkém videu zveřejněném na Facebooku přímo z vinohradu Veronika Košuličová.

Mezi řádky odrůdy Neronet zapalovali Hustopečští malé ohýnky, aby zabránili poškození mrazem. „Teď už budeme jenom čekat, jak se s tím příroda a vinohrady vyrovnají. Doufáme, že jsme tomu pomohli co nejvíc," řekla Košuličová.

V napětí zůstává také vinař Petr Marada z Mikulčic na Hodonínsku. „Teplota u nás klesala až někdy mezi pátou a šestou hodinou ranní. Velké mrazy se nám vyhnuly. Vypadá to zatím, že to snad nebude s úrodou natolik katastrofické jako například minulý rok," doufal v pátek Marada.

Minus jeden stupeň naměřili ze čtvrtka na pátek vinaři ze Strachotic na Znojemsku. „Oproti jiným okresům je to u nás dobrý. Stále věříme, že se nebude opakovat loňská situace," věřil vinař Jiří Barabáš.

To v zemědělské společnosti Patria Kobylí na Břeclavsku už mapují škody. „Budeme sady pozorovat do konce týdne. Máme tak velikou produkci, že nejsem zatím schopný říct, kde jsou škody největší. Sadaři od rána pobíhá mezi řádky a pozorují to," zmínil ředitel firmy, která patří k významným pěstitelům ovoce v České republice, Roman Borovička. Ztráty mohou v jejich případě postihnout meruňky, broskvoně, višně, slivoně či hrušně.

Výše škod bude podle tajemnice republikové ovocnářské unie Jiřiny Homolové jasná až ve chvíli, kdy vinohrady a sady prohřeje slunce. „Zatím je předčasné mluvit o jakýchkoliv číslech. Musíme počkat, až s odstupem několika dní poznáme, zda květy spálil mráz," vzkázala Homolová.

Jedno je jisté – noc na pátek byla zatím nejchladnější za poslední týdny. Oddechnout si však pěstitelé ještě nemohou. „Teď by mělo být pár dní tepleji, ale příští týden očekáváme, že může teplota klesnout až k minus třem stupňům," varovala Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.

Jarní mrazy dokáží na úrodě ovoce způsobit značné škody. Naposledy se tak stalo minulý rok, kdy poničily až sedmdesát procent všech výsadeb v České republice. Také ztráty na vinohradech sahaly do milionů korun.