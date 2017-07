Nová atrakce otevírá i na jižní Moravě. Soutěžení na čas v kukuřičném labyrintu

Jižní Morava - První sezonu zahájily kukuřičné labyrinty, které jsou na jižní Moravě novinka. První návštěvníky očekávají hned tři.

Netrpělivě už vyhlíží první hosty vedoucí kukuřičného labyrintu v Hruškách na Břeclavsku Jana Galtíková. Atrakce otevřela čtrnáctého června. Další zájemci najdou v Brně a Znojmě.

Bludiště v kukuřičném poli má velikost jednoho hektaru. Při jeho průchodu mají návštěvníci možnost dohledat osm kontrolních stanovišť, celou trať je možné absolvovat na čas. Příchozí pak mohou soutěžit s ostatními návštěvníky labyrintu na webových stránkách. „Hlavní myšlenka projektu je přimět zejména děti k pohybu a dostat je na čerstvý vzduch zábavnou formou. Nápad vytvořit labyrinty v České republice jsme našli v zahraničí, kde už dobře fungují a je o ně zájem," uvedla jednatelka společnosti Fit Jump Jitka Janičková. Firma bludiště provozuje.

Kukuřičné bludiště

• kde: Hrušky, Znojemsko (u obce Dyje), Brno (poblíž ulice Palcary)

• otevírací doba: pondělí - pátek: 14.00 - 19.00, sobota - neděle: 9.00 - 19.00

• vstupné: děti do 3 let zdarma, děti 3 - 15 let 60 korun, dospělí 85 korun

• velikost: jeden hektar, 8 stanovišť

Cesta bludištěm se líbila třeba Simoně Osičkové. „Program je naučný a byla to zábava," uvedla.

O provoz labyrintů se s organizátory starají i tamní zemědělci, kteří svá pole pronajímají a poskytují základní osení kukuřicí. „Provozovatelé labyrintu nás oslovili, zda nechceme spolupracovat. Naše společnost se dlouhodobě zajímá o ekologii a programy pro mládež, tak jsme rádi souhlasili," uvedla zaměstnankyně firmy Forest Agro Hrušky Dagmar Čapková.

Také podotkla, že spolupráce s provozovateli labyrintu není pro farmáře ztrátová. Po skončení sezony, která trvá čtyři měsíce, zemědělci zbylou kukuřici sklidí a zpracují.

Jaký budou mít labyrinty na jižní Moravě úspěch, není zatím jasné. „Kukuřice není kvůli horkům ještě vzrostlá. Předpokládám, že návštěva našeho bludiště bude dobrý tip pro výlet rodin s dětmi či školy a školky. Vhodná doba pro návštěvu bude nejspíš tak za týden, až bude plodina vyšší," dodává Galtíková.

První bludiště otevřeli provozovatelé tento měsíc v Hradci Králové. Nyní je otevřených pětadvacet z plánovaných třiceti labyrintů.

ADAM PAVELKA