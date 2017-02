Nová cyklotrasa spojí břeclavský a hodonínský okres. Zlepší i cestu na rozhlednu

Nový Poddvorov, Moravský Žižkov - Místním nabídne zkratku do spádového města, turistům přiblíží atraktivní rozhlednu. Nová cyklotrasa spojí nejen Nový Poddvorov a Moravský Žižkov, ale také dva okresy, břeclavský a hodonínský.

Turisté i cyklisté se díky nové cyklotrase lépe dostanou na rozhlednu Na Podluží v Novém Poddvorově.Foto: DENÍK/Zdeněk Šmýd

„Celá trasa je dlouhá asi tři a půl kilometru, ale stačí upravit zhruba čtyři sta metrů polní cesty, zbytek od Moravského Žižkova je zpevněný, většinou vyasfaltovaný a upravovat se už nebude,“ oznámil starosta nejmenší obce na Hodonínsku, Nového Poddvorova, Zdeněk Brhel.



Upozornil, že novou cyklotrasu zřejmě využijí nejen cyklisté a turisté, ale i řada místních, kteří tamtudy budou jezdit také autem. „Hodně se našim lidem zkrátí cesta na Břeclav. Tento týden jsme odsouhlasili doplacení cyklotrasy, a to především kvůli turistům. Ti sem sice jezdili, ale když napršelo, tak byla cesta neprůjezdná,“ uvedl starosta Nového Poddvorova.



Výletníci mají v okolí několik lákadel. Kromě vína třicetimetrovou rozhlednu Na Podluží. Z ní lze dohlédnout za dobré viditelnosti jak do Rakouska, tak do Bílých Karpat. „V plánu máme řadu cyklostezek, které by protkaly nejen jednotlivé obce Podluží, ale i náš region se sousedním Slovenskem. Chceme zajistit bezpečí cyklistům a pěším tím, že je dostaneme ze silnic,“ uvedl předseda Regionu Podluží Vojtěch Pospíšil s tím, že dalším cyklostezkám brání především problematické výkupy pozemků.