Nové mosty u Šakvic? Práce postupují bez prodlevy

Šakvice – Bez komplikací zatím pokračují podle starostky Drahomíry Dirgasové opravy dvou železničních mostů u Šakvic. „Zatím tam nevidím žádný problém, kvůli němuž by se měly práce prodloužit," míní Dirgasová, která se účastní každý týden kontrolních porad.

Dopravní omezení tam bude platit až do podzimu, náklady na výstavbu nových ocelových mostů se šplhají ke sto pětadvaceti milionům korun. „Obyvatelé Šakvic a ti, co pracují v obci, mají objízdnou trasu zkrácenou. Jediný problém mají ti, co jezdili přes Šakvice do zaměstnání nebo na nádraží. Ti najedou daleko více kilometrů," ozřejmila starostka.

Projíždějící musí do vsi přes nedaleké Starovičky.