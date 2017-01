Novela zákona má usnadnit použití střelných zbraní. Třeba proti teroristům

Jižní Morava /ANKETA/ - Pouze při nutné obraně nebo ve stavu takzvané krajní nouze. To jsou případy, kdy u nás lze použít střelné zbraně. Ministerstvo vnitra však připravuje novelu zákona o zbraních, která by umožnila více. Například účinnou obranu obyvatel při teroristických útocích.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Takový je výklad ministerstva, ovšem může jít o slovíčkaření, protože i zneškodnění teroristy je vlastně akceptovatelnou nutnou obranou. Kritici připravované novely tvrdí, že jde jen o kličku vůči přísnému trendu Evropské unie, která hodlá podmínky pro držení zbraní značně zpřísnit, a ústavní změna je jednou z mála možností, ne-li jedinou, jak se Bruselu nepodřídit. A tím pádem neděsit například myslivce, že časem přijdou o možnost přechovávat a používat své pušky a brokovnice.

Existuje také obava, že ústavní možnost střílení po atentátníkovi může být zneužita a postihne nevinné. Co z toho jsou nebezpečí reálná, a co ne?

KOMPLETMÍ TÉMA SI PŘEČTĚTE V SOBOTNÍM TIŠTĚNÉM DENÍKU ROVNOST

Právnička: Výhoda? Použití k vlastní obraně v nepřítomnosti policie

Brno - Možnost zastřelit teroristu garantovaná ústavou je podle právničky Šárky Smetanové pro lidi správným krokem. „I já si chci udělat zbrojní průkaz a s návrhem zákona souhlasím," vysvětlila žena.



V čem je nový návrh výhodnější?

Do budoucna se může rozšířit možnost použití zbraně civilistou ve výjimečných situacích. Nyní to je totiž mnohem víc omezené oproti tomu, když zbraň použije policista. Lidé tak dostanou možnost se alespoň trochu podílet na zajištění své bezpečnosti.



V čem vidíte v současném systému problém?

Nynější úprava zákona nepočítá s tím, že civilista může vůči teroristovi použít zbraň třeba k tomu, aby mu zabránil v útěku. V podstatě ji může použít jen v případě přímo hrozícího nebo trvajícího útoku, tedy například když se terorista právě chystá vystřelit.



Je možné, aby byl nyní člověk za zabití teroristy odsouzený?

Ano, určitě, pokud by nešlo o krajní nouzi nebo nutnou obranu. V praxi by nově šlo především o použití zbraně k vlastní obraně, kdy není možné zajistit zásah policistů.



Proč je důležité zakotvit toto právo v ústavě?

Posílí tím a stane se podstatnou náležitostí demokratického státu. Méně potom bude podléhat legislativním a politickým změnám.



Změnilo by se něco pro držitele zbraní?

Rozšíření práv k použití zbraně by pak vyvolalo nutné zpřísnění podmínek k získání zbrojního průkazu. Třeba pravidelné a povinné výcviky a přezkušování, aby změna nevedla naopak k tomu, že budou lidé ve větším nebezpečí než dřív.