O staré fotografie se dělí přes osm set nadšenců z Hustopečí

Hustopeče – Na náměstí stojí zpola rozbořený kostel, kolem prochází lidé s hlavou otočenou směrem k jeho ruinám. Takový je pohled do historie, který nabízí jedna z několika set fotografií, jež začali dohromady skládat Hustopečští. O své poklady se dělí ve speciální skupině na sociální síti Facebook, do které se zapojilo již více než osm set lidí.

Na jedné z fotografií, kterými si Hustopečští připomínají minulost, je také bednářství pana Pokorného v Kovářské ulici z roku 1936. Dnes je tato ulice známá jako Šafaříkova.Foto: Johann Peschina, z knihy Auspitz, die deutsche Stadt in Südmähren

Nápad na založení skupiny věnované čistě historii města měl Hustopečan Richard Homola. „V dnešní době se tváře měst rychle mění. Lidi ve shonu mnohdy nestíhají sledovat, že někde zmizel dům a uvědomí si až přítomnost nového. Potom marně přemýšlí, jak vlastně ten původní vypadal,“ vypráví Homola.

I proto se rozhodl sdílet s ostatními staré snímky na sociální síti. „Když se na internetu sem tam objevila stará fotka, všiml jsem si, jak pozitivně lidé reagují. Napadlo mě tak založit skupinu Hustopeče-Auspitz a pustit můj malý osobní archiv ven,“ řekl Hustopečan.

To, co následovalo, však nečekal. Každý den se přidávají další lidé a vkládají své vlastní fotografie. „Fanoušci stránky už jich přidali více než pět set. Za to jim patří můj velký dík,“ chválil tvůrce nápadu.

NAPŘÍČ GENERACEMI

U všech vložených fotografií se navíc rozvíjí dlouhé diskuze. Lidé vzpomínají, připomínají si významné události. „Městské muzeum sice ukrývá stovky zajímavých snímků a obrazů, jejich užitek je ale především pro mladší generace nulový. Zatímco fotografie na internetu vzbuzují zájem napříč generacemi,“ podotkl zakladatel skupiny.

Jedním z těch, který se do vzpomínání zapojil, je i Pavel Košulič. „Sbírám staré fotografie už patnáct let, ale díky tomuto nápadu mám možnost prohlédnout si snímky, které jsem doposud neviděl. Je to výborný nápad,“ neskrýval nadšení hustopečský vinař.

Navíc ocenil, že se mohou zapojit i ti, kteří ve městě již nežijí a vše si tak připomenout. K vidění jsou snímky starých sportovních týmů, stavby dálničního mostu, účastníků kurzu vaření, Liškovy kapely z roku 1931, sboru dobrovolných hasičů roku 1910 a mnohé další.

Zájem a ohlas na staré fotografie na internetu má například také Státní okresní archiv v Hodoníně. „Facebookový profil archivu existuje od roku 2013. Máme přes tisíc sledujících. Lidem se příspěvky líbí, zapojují se do diskuzí. Tímto způsobem se chceme jako státní instituci otevřít více lidem,“ uvedla ředitelka hodonínského archivu Galina Rucká.