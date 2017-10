Obnova chráněného druhu. Do Dyje a Moravy vysadí další tisíce jeseterů malých

Jižní Morava – Tisíc kusů jednoročních jeseterů malých o velikosti do patnácti centimetrů vysadí v pátek vodohospodáři do řeky Dyje v Břeclavi. A to na nábřeží Dyje v prostoru u splavu pod jezem. „Další jeseteři poputují v pondělí do Moravy v místě soutoku se Salajkou,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Jeseter malý. Ilustrační foto.Foto: ČTK/Veis David

Cílem je obnovení populace jesetera malého v rakouském úseku Dunaje a jeho přítocích Moravy a Dyje. Tento chráněný druh ryb odtud takřka vymizel. ČTĚTE TAKÉ: Jeseteři se vrátí do řek na jihu Moravy. Po tisících V příštích pěti letech přibude v tamních vodách každoročně pět tisíc nedospělých jedinců. „Od příštího roku budeme vysazené ryby monitorovat. Cílem je po šesti letech vytvořit rozmnožení schopné hejno asi dvou tisíc jedinců,“ sdělil Chmelař. Jeseter malý

∙ Je nejmenší druh dunajských jeseterů, který žije jen ve sladké vodě.

∙ Může dosáhnout délky až 125 centimetrů a váhy 19 kilogramů.

∙ Živí se drobnými larvami či korýši, výjimečně i drobnými rybami. První tři tisíce kusů letos vypustili vodohospodáři do Dyje a Moravy v červnu. Malí jeseteři se vylíhli ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni. „Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je dobrý předpoklad k tomu, abychom docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama rozmnožovat,“ řekl generální ředitel Povodí Václav Gargulák. Státní podnik na projektu spolupracuje se Zemědělskou univerzitou ve Vídni a Slovenskou akademií věd. Do návratu chráněného druhu vloží osmnáct tisíc eur. ČTĚTE TAKÉ: První letošní krádež vína. Zloději posbírali 700 kilogramů hroznů za 16 tisíc Vysazení jeseterů malých do jihomoravských řek podporují ochránci přírody. „Tento druh má stále dobré životní podmínky, aby žil v těchto řekách. Je tedy žádoucí obnovit jeho populaci,“ reagoval před časem Roman Zajíček z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Autor: Michal Hrabal