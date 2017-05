OBRAZEM: Den lidových řemesel bavil Moravskou Novou Ves

Mikulov /REPORTÁŽ/ – Zpoza slunečních brýlí sleduje Žaneta Bártová pódium na historickém Náměstí v Mikulově. V sobotu dopoledne na něm hraje cimbálová muzika doprovázející malé tanečníky z folklorního souboru Palavěnka. „Mám tam dceru. Folkloru se věnuje dva roky. Je to to nejkrásnější, co jí můžeme dopřát. A jestli jsem při jejím vystoupení nervózní? Hm, ani ne," říká se smíchem Bártová.