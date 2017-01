OBRAZEM: Dominance bílé. Nevěsty čerpaly inspiraci ve valtické jízdárně

Valtice – Jedna nevěsta je málo. Aspoň tak tomu bylo v sobotu na zámku ve Valticích. Tamní zimní jízdárna se stala místem konání čtvrtého ročníku Svatebního dne na zámku. Na veletrh zavítaly stovky budoucích nevěst a ženichů či jen zvědaví zájemci. Hlavním tahákem akce byly především čtyři módní přehlídky, kdy se na mole předvedly dokonce i děti. S nimi také dvanáct modelek a pět mužských modelů.

Mimo přehlídky si příchozí mohli prohlédnout nejrůznější šperky, prsteny, šaty, fotografie, květiny, návrhy oznámení, cukrářské výrobky, nejrůznější dekorace, ale i svatební menu. „Je to pro budoucí nevěsty taková inspirace. Některé si tady rovnou všechno na svoji svatbu zařídí. A my se zase můžeme podívat, co se nevěstám líbí a podle toho tak trochu odhadnout, jaký trend bude pro letošní svatby převládat," řekla jedna z pořadatalek Eva Koudelová.

Valtický zámek navíc pro tento den zpřístupnil i kapli a zájemci se do ní mohli v určených časech podívat spolu s průvodcem.