OBRAZEM: Meruňkové sady už rozkvetly. Stejně jako loni si pospíšily

Moravská Nová Ves /FOTOGALERIE/ – Ještě se nestalo, že by Ivana Zugarová z Moravské Nové Vsi odešla s prázdnou taškou. Pravidelně se účastní tamního blešího trhu, který si již našel i jiné stálé zájemce. „Pokaždé si něco vybereme a jsme zvědaví, co bude příště zase nového. Má to svoje kouzlo, že jsou to předměty, které už mají nějakou historii," říká Zugarová. Blešák zde pořádá Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace.