Vánoční Mikulov napomohl k hranici 160 tisíc turistů. Město přitahuje davy

Mikulov – Mikulov v sobotu patřil vánočnímu programu. Náměstí zaplnily stánky s nejrůznějšími výrobky a jídlem. O návštěvu města je mezi lidmi rekordní zájem, jejich počet stoupl až o čtvrtinu. Přijíždějí navzdory chladnému počasí.

Mrazivé počasí sevřelo Mikulov i s jeho chloubou: historickým Náměstím. Přesto si na něj v sobotu našly cestu stovky lidí. Z místa nabízejícího pohled na zámek či Svatý kopeček, a odkud je to jen pár kroků do Dietrichštejnské hrobky, se linula vůně jídla i svařeného vína. Mikulov se plně oděl do vánočního hávu.

Město zažívá rekordní zájem turistů. Letos tam s největší pravděpodobností padne meta 160 tisíc návštěvníků. A to jde pouze o lidi, kteří projdou informačním centrem. „Ve srovnání s loňskem jde o čtvrtinový nárůst. Jen tak sem na podzim za měsíc přijede deset tisíc výletníků," říkala vedoucí infocentra Marcela Koňáková.

IHNAČÁKOVA JÍDLA

Volný den si v Mikulově zpříjemnila například Petra Vyletělová z Prahy. Přítele má z nedaleké Břeclavi a při návštěvě jižní Moravy nemohli město pod Pálavou vynechat. „Moc se mi tady líbí, je to příjemné místo. Cítím vánoční atmosféru, s nadšením se sem vracíme. Možná jsem jen čekala více stánků," zamýšlela se žena.

Přestože chladné počasí nutilo lidi podupávat u přenosných ohřívačů, Náměstí se postupně zaplnilo. Program nabízel vystoupení dětí z mateřských škol, divadelníků i nadšených folkloristů. Jarmark zase zpestřila vína, uzeniny či grilovaná jídla od domácích obchodníků. „Návštěvníci sem míří kvůli procházce ve specifické atmosféře. Mnozí posedí v kavárnách nebo jdou na zámek a do hrobky," tvrdí vedoucí Koňáková.

Hrobka v sobotu poutala pozornost díky soše černé madony, s níž se jinak při mariánské pouti vydává průvod na Svatý kopeček. Kromě ní příchozí vykročili také mezi rakve s ostatky zesnulých šlechticů. Nechyběla ani možnost komentované prohlídky.

Jiní si dopřávali šálek svařeného vína, další pak nakupovali nejrůznější drobnosti. Stánek rozbalili také učitelé ze střední mikulovské školy sdružující gymnázium a odborné učiliště. „Jsme tady především kvůli práci, ale čas na svařák jsme si našli," zmínila s úsměvem pedagožka Vlastimila Kalová.

Výtěžek z prodeje putuje na nákup materiálu, z něhož studenti vyrábí drobnosti, které mohou sloužit i jako vánoční dárek.

Podle šéfky infocentra Koňákové je letošní krok pro Mikulov zlomový. Vedle množství návštěvníků stoupl počet domácích obchodníků, kteří jdou se svou nabídkou do ulic.

Patří mezi ně například šéfkuchař a majitel restaurace Marcel Ihnačák, ale i další známá mikulovská jména. „Tohle nás velmi těší," nezastírala v sobotu Koňáková.

Ta sílící cestovní ruch předpokládá i nadále.