OBRAZEM: Slunečné Bořetice přivítaly nadšené běžce. V cíli je čekal burčák

Bořetice /FOTOGLAERIE, VIDEO/– Zástupy dětí a dospělých procházely ulicemi Bořetic. Všichni měli jediný cíl – červenou startovní bránu. V sobotu obec hostila 17. ročník běhu za bořetickým burčákem a běhu Bořeticemi.

Milovníkům atletiky přálo počasí. Teploměr šplhal až ke dvaceti stupňům. „Já jsem ho na sobotu objednal a vydařilo se,“ smál se bořetický starosta František Petrásek.

Na trať se však s ostatními nevydal. „Nemám natrénováno. Neodvážím se bez tréninku vyběhnout,“ řekl Petrásek.

Odvážlivců však bylo více než dost. „Předpokládám, že je tady tak 250 závodníků, když počítám děti i dospělé. Naštěstí není zároveň běh okolo Príglu, takže nám ta brněnská konkurence pro letošní rok nehrozí. Ale zase jsou pochody za burčákem, tak někteří dali možná přednost spíš té méně aktivní činnosti,“ mínil hlavní pořadatel Pavel Bíla.

Jako první se představily dívky z přípravky, a to ročník 2006 – 2007. V napínavém závodu si nejlépe vedla Klára Kolajová, která se atletice věnuje teprve čtyři měsíce. „Chodím do atletiky v Uherském Hradišti. Nejvíc se zaměřuji právě na běh. Běželo se mi dobře. Jen jsem se bála, že budu druhá. Nakonec to ale vyšlo,“ radovala se začínající atletka.

Na druhém místě skončila Júlie Matějíčková z Atletického klubu Hodonín a bronz brala Renata Tučková z Lokomotivy Břeclav.

Pozadu nezůstali ani kluci. Stejně jako dívky běželi v kategorii přípravka, mladší a starší žáci, dorostenci či junioři.

Hlavní kategorie pak završila celý den věnovaný pohybu na čerstvém vzduchu. Děti se mohly také vyřádit na skákacím hradě a rodiče si vychutnat burčák.