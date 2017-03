OBRAZEM: Vyrobili třicet krmítek pro ptáky. Rozvěsí je v Hustopečích i okolí

Hustopeče - Tlukot kladívek se ozýval v prosluněné sobotní odpoledne v areálu Centra volného času Pavučina v Hustopečích. To ve spolupráci s hustopečským recesistickým spolkem Všechoschopných uspořádalo akci nazvanou Výroba ptačích budek, na kterou zamířily celé rodiny.

Materiál na budky pořídili všehoschopní z výtěžku z Ovčího bálu, který poslední roky pořádají pravidelně na podzim. "Snažíme se pro lidi pořádat zábavné a přitom také prospěšné akce. Jednou z nich je právě Ovčí bál. Loni jsme za výtěžek nakoupili lípy a vysadili je v polích v okolí Hustopečí. Letos jsme se rozhodli, že uděláme budky pro ptáky," řekl jeden z členů spolku Milan Straka.

Pod zručnýma rukama rodičů a jejich dětí vzniklo na třicet dřevěných krmítek, které později rozvěsí nadšenci ze Všehoschopných v Hustopečích a okolí.

Do vyrábění se zapojila i Kamila Vymyslická s rodinou. "Často chodíme do Centra volného času a všimli jsme si plakátu, který nás upozornil na tuto akci. Zaujalo nás to a řekli jsme si, že je to taková příjemná téměř už jarní akce. Výrobu jsme nechaly s dcerou především na manželovi, ale mají tady dobrý návod, tak myslím, že bych se s tím poprala i sama," usmívala se Hustopečanka Vymyslická.