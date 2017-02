OBRAZEM: Mistrovství republiky v řezu révy vinné ovládly ženy

Břeclav – Ten dotaz nešlo pominout. Co bylo náročnější: tvorba mandaly, nebo vyšlapání desítek schodů vedoucích do podkrovní galerie Lichtenštejnského domu v Břeclavi? „Rozhodně schody."Odpověď patří břeclavské výtvarnici Blance Banasikové, která svými díly zkrášlila právě onu podkrovní galerii. Mandaly jsou tam k vidění od čtvrtka, kdy se konala vernisáž, až do pátého března.