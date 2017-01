Odtržené Pohořelicko: deset let od změny. Nelitujeme, zaznělo

Pohořelice – Přibližně čtyřnásobně více lidí, než je běžné, míří v těchto dnech k přepážkám na úřadě v Pohořelicích. Důvodem je výměna občanských průkazů, jimž nyní končí desetiletá platnost. Právě před deseti lety se totiž Pohořelice a okolní vsi odtrhly od okresu Břeclav a přešly pod sousední Brno-venkov. Změna se tehdy týkala také čtyř obcí ze Znojemska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lenka Smyčková

Udělaly dobře? Odpovědi oslovených lidí se různí, ale například pohořelický starosta Josef Svoboda je přesvědčený, že ano. „Plusů je víc, jedním z nich je třeba vyřizování věcí na katastrálním úřadě. Jezdíme do Brna, které máme mnohem blíž," řekl Svoboda.

Nárazová změna se v roce 2007 dotkla zhruba deseti tisíc lidí, kteří najednou potřebovali nové osobní doklady. Nyní si je obnovuje – podle odhadu tajemníka Zdeňka Blechy – asi sedm tisíc obyvatel. „Mnozí si pro ně jdou až teď, když zjistili, že je mají měsíc před propadnutím. Nápor se nám daří zvládnout, ale stává se, že vypadne systém. V tu chvíli je problém, dvacet až třicet lidí připravených na odbavení pak čeká třeba ještě o půl hodiny déle. Denně k nám teď přichází více než sto žadatelů, což je troj až čtyřnásobek běžného stavu," sdělil tajemník Blecha.

Pod Brno-venkov přešly…Z Břeclavska

Pohořelice, Cvrčovice, Ivaň, Pasohlávky, Přibice, Vlasatice, Vranovice

Ze Znojemska

Branišovice, Loděnice, Šumice, Troskotovice

Změnu si představitelé města zvolili sami. Možnost jim tehdy nabídlo ministerstvo vnitra. „Jednomyslně byl zvolen okres Brno-venkov, neboť Brno je pro obce a jejich obyvatele spádové z hlediska pracovního uplatnění, školství nebo zdravotních zařízení. Od prvního ledna 2007 jsou tak všechny obce správního obvodu Pohořelice součástí okresu Brno-venkov," shrnula mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Přestože od té doby uplynula dekáda, částečné spojení s Břeclavskem zůstalo. Týká se mimo jiné soudnictví, kdy Pohořelicko i nadále spadá pod Okresní soud v Břeclavi. A například fotbalisté Přibic působí v okresním přeboru zahrnujícím jinak pouze celky z Břeclavska. „Některé vazby zůstaly, týká se to třeba pozemkového fondu. Všechno převedené není. Přesto je pro nás situace lepší než dříve," doplnil starosta Svoboda.

Podle Tomáše Ingra z Pasohlávek se změna na běžném životě obyvatel výrazně nepromítla. Zpětně ji hodnotí s rozpaky. „Jestli to bylo správné rozhodnutí, nevím. Je to tak půl na půl. Až tolik nám to nepomohlo. Pravdou ale je, že když se muselo častěji jezdit do Břeclavi, bylo to pro nás špatně. Jde hlavně o spoje. Teď stačí sednout na autobus a jedete až do Brna. Bez přestupování," zamýšlel se Ingr.

Ten v Pasohlávkách vedl obecní úřad právě v době změny. „Byli jsme odstrčení na Břeclavsku a ani pod Brnem-venkov se to příliš nezměnilo," dodal Ingr.