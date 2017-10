Okamura s hákovým křížem, Sobotka s kosočtvercem. Vandalové ničí billboardy

Jižní Morava - Tomio Okamura s knírem a hákovým křížem nebo Bohuslav Sobotka s kosočtvercem na čele upoutali v poslední době Jihomoravany na předvolebních billboardech a plakátech. Poničené předvolební materiály trápí i před letošními volbami představitele stran. I když jich je méně, než v předchozích letech.

Nejvíce pomalovaných a jinak poničených billboardů v Jihomoravském kraji před volbami do Poslanecké sněmovny řeší strana Svoboda a přímá demokracie. „Nedokážu říct přesně, kolik jich bylo, ale jednalo se maximálně o deset kusů,“ sdělil jihomoravský lídr strany Jan Hrnčíř.

Knír a hákový kříž přimaloval například neznámý pachatel Tomio Okamurovi na billboardu v Jugoslávské ulici v Brně. „Je to vizitka těch, kteří reklamu poničí, ne naše. Pokud je to možné, vylepíme nový billboard, a pokud jsou poškozené dražší banery, hlásíme to na policii,“ přiblížil Hrnčíř.

Vandalové se podobným činem dopouští přestupku. „Za poškození cizí věci za více než pět tisíc korun hrozí pachateli až rok vězení,“ upozornila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Červenou barvou připomínající krev posprejoval neznámý pachatel billboard komunistické strany v Černé Hoře na Blanensku. Sociálním demokratům zase počmáral neznámý sprejer v České ulici v Brně stánek.

Ve Vyškově v Dobrovského ulici přimaloval někdo na plakátu Bohuslavu Sobotkovi na čelo kosočtverec. „Pokud chce někdo vyjádřit svůj názor, ať to udělá, ale ne takto, a navíc anonymně,“ zlobil se vyškovský předseda sociálních demokratů Petr Hájek.

Lidovci zaznamenali pouze pomalovaného Pavla Bělobrádka na billboardu v Brně u sjezdu z dálnice na Bystrc. „Letos těchto případů ubylo. V předchozích letech ale bylo vandalství masivní,“ okomentoval krajský tajemník lidovců Petr Cajzl.

Podle politologa Miloše Gregora může být úbytek vandalských útoků způsobený tím, že jsou lidé s politikou spokojenější, než před minulými volbami. „Počmáraní sou nejčastěji politici, kteří nějak polarizují společnost, v minulosti se to týkalo například Jiřího Paroubka,“ vysvětlil Gregor.