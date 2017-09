Oprava nádraží v Břeclavi? Vrátí se o dvě století zpět

Břeclavsko – Ještě letos má začít oprava výpravní budovy na břeclavském nádraží. Úprav se dočkají i v Zaječí, Vranovicích a Mikulově. Jako dobrý krok považuje Roman Příborský z Ladné posunutí břeclavského autobusového nádraží do těsné blízkosti vlakového. „Ale byl bych ještě pro větší propojení, aby cestující v případě deště při přesunu nezmokli, protože ne celá trasa z prvního nástupiště na autobus je pod střechou,“ řekl muž.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Jeho přání by se mu mělo brzy splnit. Správa železniční dopravní cesty totiž plánuje ještě letos opravu břeclavské výpravní budovy. „Do konce září chceme vypsat soutěž na zhotovitele. Přesný termín zahájení prací bude odvislý od soutěže,“ poznamenal mluvčí Správy železniční dopravní cesty, která nádraží vlastní a spravuje, Marek Illiaš.



Naváže na to rekonstrukce celého přednádražního prostoru, s níž plánuje začít břeclavská radnice na jaře. „Kvůli tomu jsme chtěli, aby se břeclavské nádraží dostalo do první vlny oprav. To se nám podařilo. Výhodou byl už zpracovaný projekt,“ uvedl břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček.

Opravy nádraží

2017

∙ Břeclav – předpokládané náklady 79 milionů korun

2018

∙ Vranovice – 5,5 milionu

∙ Zaječí – 4 miliony

2019

∙ Mikulov – 24,9 milionu



Stavební úpravy nádraží poskytnou nové prostory pro služby cestujícím v prostoru původních pokladen. „Výstavbou nového proskleného koridoru dojde k vhodnějšímu propojení mezi prvním nástupištěm a terminálem autobusového nádraží,“ zmínil Illiaš.

Prázdné prostory v opravené nádražní budově mají zaplnit úředníci. „Jednáme se zástupci státu či dalšími institucemi o tom, aby do volných částí přesunuly své zaměstnance,“ sdělil Illiaš.



Zájem o pronájem několika místností má i břeclavská radnice. „Chceme na nádraží zřídit malé železniční muzeum. Měly by tam být staré pokladny na jízdenky či svítilny. By jsem překvapený, kolik toho lidé doma mají,“ informoval Pěček.



Břeclav je historicky první železniční stanicí na českém území. Vlaky tudy jezdí už od roku 1839. „Město vyslovilo požadavek úpravy průčelí nádraží do původního stavu z konce devatenáctého století, což jsme zohlednili,“ přiblížil Illiaš. Stavba má trvat rok a půl a Správu železniční a dopravní cesty má stát devětasedmdesát milionů korun.



Část střechy, okna, halu a čekárnu chtějí opravit správci železnice příští rok na nádraží v Zaječí. Předběžné náklady jsou čtyři miliony korun, o milion a půl více má stát rekonstrukce střechy, dlažby, vestibulu či toalet na nádraží ve Vranovicích.



O rok později čekají kompletní opravy vlakové nádraží v Mikulově. Práce tam mají stát takřka pětadvacet milionů korun. „Nádraží je v zoufalém stavu, oprava už je potřeba. Mohl by se tam natáčet historický film, čas tam zaspal několik desetiletí,“ reagoval mikulovský starosta Rostislav Koštial.