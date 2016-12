Otužilci plavali ve dvoustupňové Dyji. Jeden přecenil síly, odvezla ho záchranka

Břeclav – Teplota vzduchu šest stupňů Celsia, teplota vody dva stupně. A otužilci se vrhají na Štěpána do břeclavské Dyje. Při tradičním Vánočním kilometru, který opět uspořádal Klub sportovního potápění Nautilus Břeclav, se jich sešlo v areálu Slováckého veslařského klubu celkem sedmačtyřicet. „V Dyji si zaplavalo jednatřicet zimních plavců a šestnáct ploutvových," vyčíslil dlouholetý organizátor akce Milan Vojta.

Jednatřicet zimních a šestnáct ploutvových plavců se vrhlo na druhý svátek vánoční do vln řeky Dyje v Břeclavi. Při akci Vánoční kilometr.Foto: David Korda

Toho překvapil zejména zájem zimních plavců. „Skupina Kondiční tréninky Mikulov se už vloni zúčastnila ve velkém počtu a letos opět. To je takové příjemné překvapení. Trochu nemile na mě působí tentokrát počet ploutvových plavců," přiznal Vojta.

Otužilci absolvovali trať od sto do jednoho tisíce kilometrů. Do závodů se zapojily také dvě ženy. Jedna z nich, Bratislavanka, dokonce absolvovala celou trať bez rukavic, bez ponožek i bez kukly. „Říkala, že je jí pěkná zima, ale že se to dá vydržet," ocenil pořadatel.

Akce však přinesla i jeden smutný případ. Mladík ze skupiny Kondiční tréninky Mikulov si troufl na trať dlouhou jeden kilometr, ale přecenil svoje síly. „Předpokládal, že voda má pět stupňů, a ne pouze dva. Bylo vidět, že ve vodě už nemůže, proto jej vodní záchranná služba vytáhla na člun," uvedl Vojta.

Plavec se pak chvíli snažil jít po mole, ale podle pořadatelů bylo evidentní, že je silně podchlazený. „Tam rychle nastupuje kolaps organismu. Takže mladík spadl a museli jsme přivolat rychlou záchrannou službu. Ta ho po ošetření převezla do břeclavské nemocnice. Když není člověk zkušený otužilec, vydat se na tak dlouhou trať je trochu riziko," doplnil Vojta.

Po skončení závodů měli sportovci i návštěvníci možnost krátké vyjížďky po Dyji vytápěnou výletní lodí se svařákem z Lodní dopravy Břeclav. „Spousta známých mi říká, že se tady potkají se známými, pokecají a dají si svařák," sdělil Vojta, podle kterého se z akce stává i společenská událost.