Padesát let městem. Velké Pavlovice se obrovsky proměnily, srovnávají lidé

Velké Pavlovice – Oldřich Otáhal se do Velkých Pavlovic přistěhoval před šesti lety z Břeclavi. Chtěl více klidu, méně dopravního ruchu a věci na dosah. Splnilo se mu vše. „Jsem velmi spokojený," nezastíral Otáhal, jenž je nadšeným fotografem. Přes objektiv zachycuje současný stav nové domoviny a srovnává ji se stejnými místy vyfocenými před desítkami let. Na výsledky jeho práce je nyní upřená zvýšená pozornost – Velkopavlovičtí si připomínají padesátileté výročí od chvíle, kdy jim byl přidělen status města.

Starosta Velkých Pavlovic Jiří Otřel.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Při té příležitosti se o víkendu uskutečnil koncert a začala výstava, jejímž autorem je právě Oldřich Otáhal. „Město se obrovsky změnilo. Výstava zachycuje chvíle uplynulých padesáti let. Velké změny jsou už i při srovnání ulic a budov z doby před deseti lety," oznámil fotograf.

Silnice, chodníky i mnohé domy vyhlížejí daleko moderněji, upraveněji. Že jsou Velké Pavlovice před půl stoletím a nyní téměř neporovnatelné, potvrdil také starosta Jiří Otřel. „Moje maminka má devětaosmdesát let a pamatuje, že když tudy projelo auto, bylo to něco výjimečného. Dnes na provoz spíš nadáváme," srovnával starosta.

Břeclavský deník Rovnost se při kulatém výročí ptal několika velkopavlovických obyvatel, jak se jim ve městě bydlí. Reakce? Pochvalné. Výtky? Drobné. „Podnikám, takže velmi vítám, že se město zaměřilo na propagaci a turistiku. Souvisí s tím výstavba cyklostezek a výsadba zeleně. Lidé se sem rádi vrací. Je také vidět, jak se zlepšuje infrastruktura," povídal třeba vinař Marek Suský.

Další z obyvatel, Pavel Veverka, by se nikam nestěhoval. „ Žije se mi tady dobře. V některých okrajových částech by to stavební úpravy ještě chtělo, ale jinak jsem s tím, kam město kráčí, spokojený. Cestovní ruch u nás funguje, vinařské i kulturní akce taky," zhodnotil.

Přestože jubileum lze považovat za symbolický důvod k oslavě, právě Veverka neskrývá, že je na výročí hrdý. „Myslím si, že určitě nebudu sám. Někteří nám sice říkají, že jsme velká dědina, ale podle mě Velké Pavlovice městsky vypadají," dodal.

Podobně mluvil také vinař Suský, jenž ocenil opravené cesty či informační rozcestníky. Podle něj ale pokulhává třeba nabídka občerstvení pro turisty, kterých každoročně přijíždí několik tisíc. „Tohle je ale věc soukromníků. V letních měsících bych přivítal větší možnosti pro strávení volného času: dostatečně zabezpečené hřiště nebo místa pro koupání. Pro parné letní dny je to s nabídkou horší," zamýšlel se Suský.