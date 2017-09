Pálavské vinobraní trhalo rekordy. Do Mikulova dorazilo 65 tisíc hostů

Brno /ROZHOVOR/ - Před minulou prvoligovou sezonou přišel do Brna s vizí, že fotbalisty Zbrojovky vytáhne z šedivého podprůměru a vtiskne jim atraktivní herní pojetí. Trenér Svatopluk Habanec se těšil bezmezné důvěře majitele klubu Václava Bartoňka, dostal tříletou smlouvu s možností prodloužení, boss Zbrojovky s ním výhledově počítal do křesla sportovního ředitele. Jenže minulou sezonu zakončili Brňané až na jedenácté pozici, a když prohráli tři ze čtyř úvodních kol nového ročníku, dostal trenér vyhazov. Jakkoli se to zdálo nereálné vzhledem k jeho vřelému vztahu s majitelem. „Zbrojovka je moje srdeční záležitost a nadále jí budu fandit,“ přesto říká sedmačtyřicetiletý brněnský rodák Habanec.