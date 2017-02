Pilot z Němčiček postavil kokpit letadla. Ve vinném sklepě /viz plan/

Němčičky - Létání si Dominik Vahala z Němčiček zamiloval. Po studiích se stal dopravním pilotem a nalétal přes dva tisíce hodin. Avšak nejistota a krachy některých leteckých firem jej přivedly k nevšednímu nápadu. „Toužil jsem po něčem vlastním, abych měl jistotu. Rozhodnutí ale nebylo ze dne na den. Pořád jsem pochyboval a se všemi konzultoval, jestli to má nebo nemá smysl," vypráví Vahala. I přes pochyby se nakonec pustil do práce a pod jeho rukama vznikl letecký simulátor Boeingu 737. Ve vinném sklepě.

Dominik Vahala z Němčiček provozuje letecký simulátor ve vinném sklepě. Foto: archiv Dominika VahalyFoto: VLP / Beránková Aneta

Stavba trvala nadšenci do létání zhruba rok. „Stavěl jsem ho při dvou zaměstnáních a investoval jsem do toho veškeré finance. Pomáhal mi kamarád, který se převážně staral o systém,“ říká dopravní pilot.

Sestavený kokpit v prostředí, kam většinou lidé míří především za vínem, je věrnou kopií nejúspěšnějšího letadla- Boeingu 737 NG. „Výhled z kokpitu zajišťujeme projekcí na tři plátna, se zorným úhlem téměř sto osmdesát stupňů. Vytváří tak naprosto realistický dojem,“ popisuje muž.

Na každého, kdo se do AirWine v Němčičkách vydá, čeká několik zajímavých postřehů z leteckého prostředí a také několik různých programů na výběr. „Základní jsou programy Pilot a Kapitán, kde je i možnost vyzkoušet si vzlet, samotný let a dokonce si účastníci mohou nastavit denní dobu a počasí-slunečno, zataženo či bouřku,“ jmenuje tvůrce simulátoru.

Další program je pro ty, co vyžadují i trochu adrenalinu. Jedná se o napodobení skutečné události z ledna roku 2009, kdy kapitán Sully přistál s letadlem nouzově na řece Hudson. Nedávno se dočkala i filmového zpracování.

Vyzkoušet let si může jak člověk, který v letadle nikdy neseděl, tak i ten, co léta například jen s menšími letadly. „Každému vysvětlím základní věci, jak co funguje, než vzlétneme. I během letu rád zodpovím další otázky. Potom následuje přistání na letišti, které si účastník může sám vybrat. Přijít mohou také piloti, kteří si chtějí něco zopakovat nebo procvičit před pravidelným přezkoušením,“ zmiňuje letecký nadšenec.

Po letu obdrží každý certifikát a láhev vína.