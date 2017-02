Po válečném sběrateli Josefu Babáčkovi stříleli z Pálavy Němci

Hustopeče - Druhá světová válka končí. A Josef Babáček pomáhá stejně jako další muži v Morkůvkách na Břeclavsku zakopávat padlé vojáky a koně ruské i německé armády. Tehdy jako osmnáctiletý mladík začíná sbírat různé předměty, které po vojácích zůstaly a které s válkou souvisely. Jeho celoživotní sbírka bude součástí připravované nové expozice s názvem Osvobození 1945 v Městském muzeu a galerii v Hustopečích.

Josef Babáček sbíral od svých osmnácti let různé válečné předměty. Ty budou k vidění v muzeu v Hustopečích.Foto: Jana Rozková

Každý z vojáků měl u sebe podle Babáčkova vyprávění spoustu věcí. Nejvíc němečtí vojáci. „Měli u sebe cigarety, zbraně a mnohdy také osobní dopisy. V jednom z nich manželka svému muži oznamovala, že jejich syn padl v Itálii. Tehdy bylo dovolené si ty věci odnést,“ vypráví o původu předmětů muž, který před několika dny oslavil již devadesáté narozeniny.

Mezi svoje nejzajímavější nálezy řadí rodák z Morkůvek například italský samopal značky Beretta. „Ale ten jsem při úpravě poválečné silnice směrem na Boleradice na památku na tom místě zaasfaltoval,“ prozrazuje pamětník.

Vzpomíná také na sedlo, které našel zakrvácené a bez jezdce. „Každá věc, která bude v expozicik vidění, má svoji hodnotu. Protože ať se podívám, na co chci, byl jsem u těch události bezprostředně,“ vzpomíná Babáček, který v současnosti žije v Hustopečích.

Pár dní po osvobození stavěl také s kamarády most přes řeku Jihlavu v Ivani. „Tady to moc dobře nedopadlo, na druhý den po nás začali střílet Němci z Pálavy,“ připomíná události, které jeho sběratelskou vášeň doprovázely. Skoro hotový most Němci tehdy úplně zničili. „A tak jsme v panické hrůze prchali. Pokračovali jsme do Popic, kde jsme pomohli postavit železniční most Hustopeče – Strachotín. Za šest dní jsme tu dvoukolejku holýma rukama postavili,“ pokračuje s vyprávěním Babáček.

Výstavu posbíraných věcí uspořádal poprvé v roce 1980 v Kloboukách u Brna. „Mnoho věcí se již ztratilo. To, co zbylo, bude nyní v Hustopečích,“ říká sběratel.