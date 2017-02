Poklid, žádný frmol. Salon vín se stovkou nejlepších vzorků lákal už v první den

Valtice /REPORTÁŽ/ – Sklepení valtického zámku se stalo vyhledávaným cílem. Od soboty jsou tam k ochutnání nejlepší vína z České republiky.

Ty schody vedou k bohatství, které vydaly české a moravské vinice. Snižují se do sklepení zámku ve Valticích, kam v sobotu kráčí několik desítek lidí. Sobota je prvním dnem, kdy je otevřená expozice s novou kolekcí Salonu vín: sto nejlepších vzorků, které vzešly z přísného hodnocení odborníků.

Vinaři se do klání přihlásili s rekordním počtem více než dvou tisíc vzorků. Uspěl pouze zlomek, na který jsou zvědaví třeba Tomáš Babinec a Marie Schneiderová. Kvůli ochutnávce nejlepších vín neváhali cestovat tři hodiny vlakem. „Jedeme hned první den, protože tady ještě není velká tlačenice a frmol. Byla jsem uprostřed sezony na ochutnávce ve Velkých Bílovicích a lidí tam bylo opravdu hodně. Nával. Tohle je více v klidu," pochvaluje si Schneiderová.

Autorem oslovení návštěvníci se shodují, že kvalita elitní stovky vzorků je uspokojuje. U některýchjen zní slova o chladu, který ovlivňuje chuť, ale takový Vladimír Šušák si nestěžuje. O prvním dnu, kdy je Salon vín otevřený, přijíždí do Valtic už deset let. „Vždycky se těším, zahájení si nenechám ujít. A pak se sem vypravím ještě několikrát do roka. Jde o sváteční věc, ale pravá chuť se ukáže až tak v dubnu, kdy budou lepší teplotní podmínky," vypráví Šušák. Se skupinou dalších návštěvníků přijel ze vzdáleného Frýdku-Místku.

Někteří ochutnávají kolem dvaceti vzorků. Prohlédnou. Přivoní. Napijí se. Povalí v ústech. Někdy spolknou, jindy vyplivnou do připravených nádob. Ne, že by jim nechutnalo, chtějí si pouze zachovat co nejbystřejší smysly. Jsou tu jako degustátoři, nikoliv pijani.

Titul šampiona má Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr, řady Collection 1508 Reservé ze Zámeckého vinařství Bzenec na Hodonínsku. Podle ředitele Národního vinařského centra, které expozici spravuje, Pavla Kršky, má však nejoceňovanější víno pro letošní rok zdatnou konkurenci. „Převažují ročníky 2015, což byl jeden z těch nejlepších. Je špičkový. Kvalita stovky nabízených vín je vynikající. Pak už záleží na chuti jednotlivých návštěvníků, každý sáhne po něčem jiném," tvrdí Krška.

Zatímco pro veřejnost je prvním otevíracím dnem Salonu vín sobota, pozvaní hosté byli na místě už o den dříve. Nechyběl mezi nimi například hejtman Bohumil Šimek.

Od roku 2011 se nejvyšším počtem titulů šampiona pyšní Zámecké vinařství Bzenec. Jeho nadvládu pouze dvakrát přerušily Vinné sklepy Valtice. Naposledy to bylo loni, kdy vůbec poprvé vyhrálo červené víno.