Policista dohlíží na rychlost aut. Má hlavu z dýně

Valtice – Na první pohled jsem si myslel, že tam opravdu stojí policista, přiznal starosta Valtic na Břeclavsku Pavel Trojan. Tak jako jiné řidiče a kolemjdoucí ho upoutala figurína v uniformě stojící u hlavní silnice v Břeclavské ulici. Dohlíží tam na projíždějící auta. Místo hlavy má však dýni.

Autor je starostův jmenovec Pavel Trojan. „Je to taková legrace. Lidé si to fotí. Zatím mám jen pozitivní reakce,“ řekl tvůrce.

Figurína pomáhá také umravňovat řidiče. „Od doby, co tam policista stojí, se rychlost aut o dost snížila,“ doplnil autor. Policistu vyrobil na dýňobraní, které se ve městě koná vždy na začátku září.