Policistou na zkoušku: nejvíce zaujal zásah jednotky, která přiletěla vrtulníkem

Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Praktické ukázky práce policie i představení jednotlivých složek. To mohli vidět lidé, kteří se přišli podívat v pátek dopoledne do areálu Lokomotivy Břeclav. Policisté tam měli až do jedné hodiny odpolední akci pod názvem Policistou na zkoušku. „Měli jsme ukázku kynologie i speciální pořádkové jednotky, ale nejatraktivnější byla zřejmě ukázka zásahové jednotky, která přiletěla vrtulníkem a na zem se její členové slaňovali,“ řekla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Republikoví policisté představili v pátek veřejnosti svou techniku, nechyběla ani ukázka práce zásahové jednotky. Zájemci si mohli vyzkoušet také fyzické testy. Při akci Policista na zkoušku.Foto: Deník / Hrabal Michal

Akce přilákala také desítky příchozích z řad veřejnosti. Především žáky břeclavských škol. „Jednou už jsem podobný zásah viděl, když jsme byli na školení s dobrovolnými hasiči. Určitě bych si chtěl slaňování z vrtulníku také někdy v budoucnu vyzkoušet,“ poznamenal například Lukáš Fialka ze Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Lidé si dále mohli prohlédnout policejní auta nebo se zastavit i stanovišť dopravního inspektorátu kriminalistického technika nebo cizinecké policie. „Máme tady speciální Schengenbus, ve kterém je technika na prověřování pravosti dokladů a dokumentů. Dále je tu detektor, který za pomoci speciálních sond pomáhá vyhledávat lidi ukryté v prostorách kamionů. Máme i dron, který využíváme při pátracích akcích nebo sledování pohybu osob okolo hranic,“ vyjmenoval na místě za cizineckou policii Arnošt Kučera. ČTĚTE TAKÉ: Podle obžaloby týral děti. Rodinný přítel tvrdí, že byl svědomitý a snaživý otec Komentovanou ukázku své práce si připravila i záchranná služba. Více než deset zájemců si potom vyzkoušelo své dovednosti při fyzických testech. Už na jaře projevilo zájem téměř dvacet uchazečů, ale testy splnila jen malá část. „Někteří třeba nesplnili kliky. S těmi, kteří uspěli, jsme naopak zahájili přijímací řízení,“ sdělila Haraštová. Právě kliky jsou základem testů. „I ženy musí dělat takzvané pánské kliky. Další částí je člunkový běh, motorické cvičení a pak vytrvalostní běh na tisíc metrů,“ doplnila mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Motorkář vjel na chodník a naboural. Nadýchal přes dvě promile alkoholu

Autor: Michal Hrabal