Poštorenská ledová královna měří dva a půl metru. Řezbář Varga na ni čekal roky

Břeclav – Práci se dřevem vyměnil za sníh a vodu. Břeclavský řezbář František Varga využil mrazivého počasí, které panuje v těchto dnech na Břeclavsku, a vytvořil Poštorenskou ledovou královnu. Socha má i kovovou korunku. „Byl to můj vlastní nápad. Chystal jsem se na to asi pět let, ale nikdy nebyla taková zima. Až letos jsem využil toho, že bývají v noci až dvacetistupňové mrazy," vysvětluje Břeclavan. Sníh použil z vlastní zahrady a z okolí místní hráze.

Fotogalerie 4 fotografie Řezbář František Varga z Břeclavi využil mrazivého počasí a zhotovil sochu z ledu. Pojmenoval ji Poštorenská ledová královna. Foto: DENÍK/Michal Hrabal

Podobná věc je podle něj v regionu vzácností. V Břeclavi nic podobného ještě neviděl. „Je to ztělesnění zimy, která tu u nás na jihu Moravy dlouho nebyla," vypráví umělec. Na díle pracoval pět dní venku na mrazu, každý den v průměru asi šest hodin. Práci dokončil v pátek. Socha je k vidění na hrázi řeky Dyje v břeclavské městské části Poštorná. Konkrétně blízko tamního penzionu U Michlů, v jehož blízkosti Varga bydlí. „Použil jsem takovou techniku, že jsem v kbelíku musel sníh navlhčit vodou a lopatkou jsem umíchal hmotu, kterou jsem dílo pomalu vrstvil," popisuje Varga. Přestože přes den se teplota pohybovala okolo minus šesti stupňů Celsia, kolem poledne kvůli slunci umělec pracovat nemohl. Úpravy na zhotoveném díle však pro něj nekončí ani teď. „V jedenáct hodin večer sochu polívám vodou a upravuji detaily, které přes den roztají," objasňuje řezbář. Ledová královna je vysoká přes dva a půl metru. „Čím větší, tím lepší. Když je člověk pod sochou a dívá se na ni, připadá si omráčený a má z ní respekt. Je honosná," myslí si Varga. Ten doufá, že socha vydrží co nejdéle a někdo ji přes noc nezničí. „Lidé z okolí už si ji chodí fotit," dodává.

Autor: Michal Hrabal