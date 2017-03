Posunutí zápisů do škol až na duben komplikuje rodičům i psychologům odklady

Jižní Morava - Místo ledna či února půjdou děti k zápisu do prvních tříd až v dubnu. Přinese to problémy poradnám.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Andrea Šrámková

Hana Teturová z Velkých Bílovic na Břeclavsku připravuje svou dceru Sofii k zápisu do první třídy základní školy. Letos ministerstvo školství přesunulo termín z ledna či února až na duben. Slibuje si od toho, že ubude odkladů. „Změnu nevidím jako problém, naopak se spíš přikláním k tomuto termínu. Děti už víceméně ví, jestli půjdou do školy,“ odůvodnila žena.

Počty dětí u zápisů do škol:

- Břeclav

2017: 236 dětí (termín 6. nebo 7. dubna)

2016: 247 dětí

2015: 257 dětí

2014: 264 dětí



- Hodonín

2017: 228 (termín 7. a 8. dubna)

2016: 253 dětí

2015: 258 dětí

2014: 259 dětí



- Znojmo

2017: asi 364 (termín 8. dubna)

2016: 508

2015: 566

2014: 532

Rychlý vývoj některých předškoláků potvrzuje i ředitel hodonínské základní školy U Červených domků Antonín Slezák. „Třeba dítě, které k nám přišlo v únoru, nebylo ještě zralé, ale v květnu za tři měsíce se už projevovalo úplně jinak. A potvrdili nám to i rodiče,“ nastínil Slezák.

Na druhou stranu rodiče, kteří budou chtít nyní požádat o odklad školní docházky, budou mít méně času na vyřízení potřebných podkladů. „Měli by být informovaní o tom, že pokud požádají o odklad, musí si už dopředu s poradnou domluvit termín. Aby nám už přinesli potřebné dokumenty,“ konstatovala zástupkyně ředitele břeclavské Základní školy Kupkova Renata Sklenářová.

Hodonínská škola U Červených domků upozorňuje rodiče na případné žádosti o odklad dopředu. Přes mateřské školy i akcí Předškoláček. „Rodiče informujeme, jak mají postupovat, co mají udělat,“ přiblížil Slezák.

Nový termín přináší problémy pedagogicko-psychologickým poradnám. „Zkomplikovalo nám to situaci, protože teď budeme tlačení co nejrychleji rozhodnout, které děti mají do školy jít a které nemají. Lhůty se nám výrazně zkrátily. Budeme mít problém pokrýt všechny žádosti k posouzení,“ obává se například hodonínská dětská psycholožka Jana Taptičová.

Méně času budou mít i ředitelé škol na administrativu. „Pak se už konají zápisy do školek a musí být zřejmé, kolik dětí v mateřinkách ještě zůstane,“ uvažovala třeba ředitelka základní školy ve znojemské ulici Mládeže Romana Loydová.