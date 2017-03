Potrápila mě degustace, řekla nová Královna vín. Jednou chce být sommeliérka

Valtice, Brno - Vůbec jsem nečekala, že bych mohla vyhrát, neskrývala překvapení novopečená Královna vín České republiky Klára Klimecká. Zvítězila v soutěži patřící pod vinařské klání Vinum Juvenale, v konkurenci šesti dívek mezi sedmnácti a pětadvaceti lety.

Klára Klimecká (vlevo) ze Střední vinařské školy ve Valticích se stala Královnou vín České republiky pro rok 2017.Foto: Jiří Sláma

Všechny byly ze Střední vinařské školy ve Valticích, i když některé reprezentovaly konkrétní vinařství. „Nervózní jsem nebyla. Brala jsem to jako dobrou zkušenost do budoucna,“ říká studentka třetího ročníku.

Klimecká musela obstát při znalostním testu, při degustaci vín i při osobním pohovoru s porotci. „Nejvíce jsem si asi věřila u písemného testu, naopak trápila jsem se u degustace při poznávání odrůd,“ přiznává.

Při přípravě na soutěž se Klimecké hodila i pomoc učitele Miroslava Svobody. „Snažila jsem se využít znalosti, co jsem si pamatovala z výuky ve škole. I když nijak cíleně jsem se nepřipravovala,“ prozradila obyvatelka obce Nehvizdy v okrese Praha-východ.

Svým způsobem je raritou, protože se u ní v rodině vinařství nikdo nevěnuje, navíc ani nepochází z vinařského kraje. „Je to pouze můj osobní zájem. Rodiče jsou velcí obdivovatelé jižní Moravy a vinařství. Jezdili jsme hodně do sklepů na ochutnávky a hodně se mi to zalíbilo. Proto jsem se rozhodla, že tohle chci jednou v životě dělat a odešla studovat do Valtic,“ popisuje Klimecká.

Ta už má také v hlavě jasno, co by chtěla v budoucnu dělat. „Po střední chci jít na vysokou. Pak bych si ráda udělala sommelierský kurz a stala bych se sommelierkou,“ líčí osmnáctiletá žena.

Klimecká nevylučuje ani případné trvalé přestěhování na jih Moravy. „Určitě bych nepohrdla nějakým moravským vinařstvím, ale uvidíme, jaké budou příležitosti. Nechávám tomu volný průběh,“ zamýšlí se milovnice polosladkého Tramínu červeného a doufá, že jí k získání práce pomůže i nynější úspěch.

Žen vinařek je zatím málo. Spolužačky má Klimecká ve třídě jen čtyři.