Představy částky za prodej Vranova mlýna se rozchází

Břeclav – Podporu má koupě Vranova mlýna v Břeclavi u tamních sociálních demokratů. Místostarosta Jaroslav Válka dává nápadu vzešlému od koaličního partnera Pro Regionu zelenou, ovšem za předpokladu příznivé ceny. „Jde o jedno nepříliš krásné místo v Břeclavi. Vše se ale odvíjí od peněz. Důležité je vědět částku, za kterou můžeme nemovitost získat. Jestliže bude požadavek přemrštěný, nebrat. Chceme ale dát lokalitu dohromady a někdo to vyřešit už musí," říkal Válka.

Vranův mlýn stojí v centru Břeclavi.Foto: Deník / Ivánek Lukáš

Odpovídající cena vycházející z jeho soukromého názoru je pod pěti miliony korun. Další vysokou sumu totiž spolkne demolice. Požadovaná částka je však násobně vyšší: čtrnáct milionů. Podle makléře Stanislava Šeldera, který se o zakázku stará a kterého Nový život oslovil, je však jednání o změně možné.

Vranův mlýn patřící soukromému vlastníku je v nabídce realitní kanceláře dlouhodobě. K prodeji ale dosud nedošlo. „Investoři měli příležitostí dost. Nikdo se do toho přesto nehrne,“ poznamenal Válka.

RADĚJI DELTU

A názory opozičních zastupitelů? Třeba Evženie Klanicová zvolená za ODS je přesvědčená, že větší smysl by měla koupě kulturního domu Delta. „Nevím, jakou má vedení města představu. Nicméně už má zámek, se kterým se neví příliš rady. Koupě Vranova mlýna by byl tak trochu charitativní čin vůči majiteli,“ reagovala Klanicová, podle které by byla vhodnější investice ze soukromé sféry.

Na tu ale Břeclav čeká už několik let. Marně.