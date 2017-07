Při odpalech v Bořím lese se cyklisté musí vydat jinudy

Jižní Morava – Břeclavi chybí dominantní lákadlo, za nímž by přijížděli turisté. Vyplývá to z průzkumu Deníku Rovnost. Jeho redaktoři se ptali padesáti lidí žijících v různých koutech jižní Moravy, co se jim vybaví, když se řekne Břeclav.