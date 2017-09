Přijede i král. Pálavské vinobraní začíná, řidiči zaparkují na okraji města

Mikulov /INFOGRAFIKA/ – Na devětašedesát kilometrů dlouhou cestu se brzy vydá do Mikulova na Břeclavsku Eva Křivánková. Z Rousínova na Vyškovsku. Ve městě pod Pálavou v pátek začíná jubilejní sedmdesáté Pálavské vinobraní. „Jezdíme do Mikulova každoročně s partou kamarádů na celý víkend. Nejvíc se těším na víno. Určitě si půjdu poslechnout také Bena Cristovaa a skupinu Jelen,“ řekla mladá žena.

Mikulov žije Pálavským vinobraním.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

V hudebním programu se od pátku do neděle představí například zpěváci Ondřej Ruml, Jana Kirschner nebo David Koller. „Největší popularitě se asi budou těšit vystupující v amfiteátru, lidé mezi nimi najdou jména jako Čechomor, No Name či Mig 21,“ uvedla hlavní produkční Irma Konešová.

V sobotu v poledne projde po Náměstí průvod krále Václava IV. a královny Chantal Poullain. „Opět budou po Mikulově putovat historické živé obrazy a v programu nezapomeneme ani na děti. Mnoho her, divadel i žonglérských vystoupení je připravených v zámecké zahradě a na Kozím hrádku. Bujaré oslavy vyvrcholí sobotním nočním ohňostrojem,“ uvedl ředitel pořadatelské Mikulovské rozvojové David Gerneš.

Po celé tři dny mohou příchozí vidět i tradiční zpracování hroznů, chybět nebude ani soutěž o nejlepší burčák. „Chceme víno opět představit jako součást naší kultury,“ sdělil ředitel.

Centrum Mikulova se zaplní návštěvníky z celé republiky. Loni na akci přišlo šestapadesát tisíc lidí. Ubytovací kapacity ve městě se začínají plnit už rok před akcí. Pro ty, kteří přijedou na akci autem, jsou připravená čtyři záchytná parkoviště. „U Casina Admiral v ulici 28. října, u Hotelu Maroli v ulici K Vápence, u křižovatky ulic Brněnská a K Vápence a u amfiteátru v Gagarinově ulici,“ sdělila Lenka Křivánková z Mikulovské rozvojové.

Po dobu vinobraní bude ve městě fungovat zdarma kyvadlová autobusová doprava.