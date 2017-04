Problémy obcí? Ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí nebo státní silnice

Břeclav, Hodonín – Neví, jestli jsou efektivní, přesto sociální služby dál dotují. Chceme peníze z programu podpory pro rozvoj venkova i ve větších obcích. To byly hlavní výtky, které v úterý směrovaly od starostů z Hodonínska na vedení Jihomoravského kraje. To kromě do Hodonína zavítalo i do Břeclavi za starosty obcí tamního okresu. „Když se dnes posuzují žádosti o dotace na sociální služby, tak se nepřihlíží k výsledkům za předchozí roky," upozornil hodonínský místostarosta Jiří Janda.

Ilustrační foto.Foto: Policie ČR

Požadoval společná pravidla při spolufinancování sociálních služeb. „Vyhodnocení efektivity takto vynaložených peněz není ideální a budeme pracovat s dalšími odděleními na tom, aby jejich výstupy byly přesnější a daly se takto využít,“ slíbila vedoucí krajského oddělení sociálních služeb Libuše Holasová. Starosta Rohatce Jarmil Adamec zase žádal, aby kraj rozšířil dotační program na rozvoj venkova pro obce do pěti tisíc obyvatel. Nyní je hranice tři tisíce lidí. První žena radnice v Moravském Písku Hana Habartová poté vyzvala kraj, aby se postavil proti plánované těžbě štěrkopísku, která může ohrozit prameniště pitné vody pro 140 tisíc lidí nejen Hodonínska. „Kraj čeká na výsledek báňského úřadu, ale tuto věc státní správy ovlivnit nemůže,“ sdělil hejtman Bohumil Šimek s tím, že za obcemi stojí. Na Břeclavsku kraj vidí problém hlavně v dopravě. „Trápí nás spíš státní silnice. Jde o dálnici na Vídeň a obchvat Mikulova. Věřím, že do dvou let začne výstavba prvního úseku této dálnice a do roku 2025 bude hotová,” sdělil náměstek hejtmana Roman Hanák.

Autor: Petr Turek, Michal Hrabal