Proti suchu. Cenný Soutok u Lanžhota zaplavila voda z Nových Mlýnů

Lanžhot – Na sedminásobek běžného stavu se v úterý zvýšil průtok vody z novomlýnských nádrží na pomezí Břeclavska a Brněnska. Vodohospodáři společně s lesníky ji díky tomu dostali do oblasti Soutok. Ta se rozkládá v nejjižnějším cípu Moravy – u Lanžhota. Stejné rozhodnutí padlo naposledy před devatenácti lety.

Solitérní dub. Ilustrační foto.Foto: Jan Miklín, stromsoliter.cz

Důvodem je nedostatek vody, který nevylepšila ani poslední tuhá zima. Současný stav odborníci označili jako kritický. „V celé oblasti Soutoku poklesla hladina spodních vod, takže se snižuje vitalita a odolnost cenných lužních lesů. Proto je nezbytné vodu doplnit,“ uvedl ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.

Už kolem úterního poledne se měly zaplnit tůně, slepá ramena i vodní kanály. Podle Svobody půda pojme veškerou vodu za několik dní. A mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař ujišťoval: „Pomůže to v boji se suchem.“

Kromě jelenů, daňků či divokých prasat žijí v oboře také na vodě životně závislí živočichové a rostliny. Z Nových mlýnů ji lze více upouštět jen do pátku. Poté u nádrží zahnízdí vodní ptáci. Ve středu vodohospodáři chtějí vrátit sílu průtoku do obvyklého stavu. Předpokládaný pokles hladiny je až čtyřicet centimetrů.

Vodohospodáři se na krok připravovali déle než týden, kdy množství vody v Nových Mlýnech neustále navyšovali.

Soutok je největší oborou v České republice. Rozprostírá se na 4 232 hektarech mezi řekami Morava a Dyje. Celkem 3 395 hektarů pokrývají lesy. Místo je cílem cest fotografů i nadšenců přírody. V blízkosti stojí například někdejší lovecký zámeček Lichtenštejnů Pohansko. Soutok se může pyšnit staletými solitérními duby, jejichž stav se ale podle odborníků zhoršuje. Důvodem je právě nízká hladina spodní vody. Situace se zhoršila zejména v posledních pěti letech.