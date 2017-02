Průkopnické Vranovice. Obyvatelé vybírají, koho obec odmění. Až padesáti tisíci

Vranovice - Lidé ve Vranovicích ukazují na ty, kteří si podle nich zaslouží z obecního rozpočtu desítky tisíc korun. Ve vesnici je odměna motivační dotací. Konečné slovo má tamní rada.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Marek Suchánek z Vranovic na pomezí Břeclavska a Brna-venkova studuje prvním rokem střední školu v Brně a ve volném čase se věnuje silovému trojboji. V domovské obci se ale výrazně zapsal také jako člověk, který společně s kamarádem Filipem Zedníčkem poskytl první pomoc spolužákovi v nouzi. Od obce za to dostali takzvanou motivační dotaci, jejíž maximální výše může být až padesát tisíc korun.

Vranovičtí jsou s takovou podobou odměňovaní obyvatel podle všeho jihomoravskými průkopníky. „Dřív jsem o ničem takovém nevěděl, překvapilo mě to. Beru to jako ukázku, že se obec o obyvatele zajímá. Koupil jsem si díky tomu nový mobil,“ říkal Suchánek, jenž si ocenění převzal loni.

Nová jména Vranovičtí nominují právě nyní. Čas mají do konce února. Kdo si peníze zaslouží, předvybírají oni, konečný výsledek pak určí radní. Přestože jde letos už o čtvrtý ročník, v příhraničí zůstává myšlenka spíše v ústraní.

Například Luboš Kuchynka, jenž v komunální politice působil sedmnáct let – z toho dvě volební období jako starosta Hustopečí na Břeclavsku – ji pokládá za ojedinělou. „Že by někdo zvolil takový způsob, si nepamatuju. Je to velmi zajímavé. Otázkou je, jak to lidé vezmou za své,“ reagoval Kuchynka. Každoročně se objevují tři až čtyři nominace.

Podle představitele Vranovic, starosty Jana Helikara, ocenění podporují všichni členové zastupitelstva. „O některých nominovaných jsme do té doby ani nevěděli. Proto jsme také motivační dotaci zřídili. Jsou lidé, kteří z naší obce pochází, pak se třeba i odstěhovali, ale dosáhli něčeho významného,“ sdělil Helikar.

Jinak, ale přesto, své obyvatele oceňují také další vsi a města. Třeba Hodonín pravidelně uděluje výroční cenu. Laureáti tam dostávají umělecké dílo a pamětní list. Podobný způsob má také Znojmo a Břeclav. Vyšší částky z rozpočtu jsou však ojedinělé.

Až si Vranovičtí nad nominovanými jmény sednou, verdikt určí individuální posouzení každého člena rady. Podle Helikara to jinak nejde. „To, čeho ti lidé dosáhli, se velmi liší, takže na to nejde napasovat obecná kritéria,“ podotkl starosta.

Zároveň odmítl, že při posuzování hrají roli osobní vazby na nominované či jejich příbuzné. Jasně daná pravidla podobná kodexu ale neexistují.