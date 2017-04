Rakušané už finišují, česká strana začne s dobudováním D52 nejdřív v roce 2019

Mikulov /INFOGRAFIKA/ - Stavba obchvatu Mikulova má začít v roce 2019. Bude součástí dobudování plánované dálnice D52. Rakouská strana už mezitím na druhé straně hranice míří s dálnicí do finiše.

Vizualizace dálnice D52. Ilustrační foto.Foto: Projektový tým D52

Termíny se neustále posouvají a starosta Mikulova na Břeclavsku Rostislav Koštial neskrývá obavy. „Rakušané jsou v roce 2019 na hranici a pak děj se vůle boží,“ zvedá Koštial varovně prst před chvílí, kdy až téměř k městu povede dálnice A5 z Vídně. A doprava u Mikulova podle mnohých zhoustne.

Zatímco u sousedů práce na dálničním propojení pokračují, na české straně se stále ještě nekoplo do země. Termín začátku prací nyní stanovilo Ředitelství silnic a dálnic na rok 2019. Prvním úsekem má být právě obchvat Mikulova dlouhý necelé čtyři kilometry.

O brzkém dokončení dálnice na rakouské straně ví i Jihomoravský kraj. „Při poslední návštěvě hejtmana Bohumila Šimka v Rakousku se tamní hejtman Pröll vyjádřil, že by dálnici měli dostavět na přelomu let 2018 a 2019,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Dálnice D52

∙ Má spojit jižní Moravu s Vídní, prozatím je hotový pouze úsek mezi Brnem a Pohořelicemi

∙ Podle posledních zpráv ji má Ředitelství silnic a dálnic kompletně dostavět až po roce 2025

Šimek kvůli tomu vyzývá k co nejrychlejšímu dobudování D52, která zatím končí u Pohořelic. „Patří k prioritám kraje. Jde o významnou dopravní tepnu, důležitou pro další hospodářský rozvoj jižní Moravy,“ potvrdila Brindzáková.

Toto propojení považuje za potřebné také mikulovský podnikatel Petr Marcinčák. „Dlouhodobě prosazuji, aby dálnice byla co nejdříve hotová. S křižovatkou na jihu i na severu Mikulova,“ má jasno Marcinčák.

Výstavba čtyřproudého obchvatu Mikulova má ale také své kritiky. Proti prodloužení D52 až k hranicím dlouhodobě brojí například starosta Dolních Dunajovic na Břeclavsku Josef Hasník. Mimo jiné kvůli hluku a dalším dopadům na životní prostředí. „Nevěřím, že by se začalo v roce 2019 stavět,“ vyjádřil se Hasník.

A upozornil na Břeclav, která už léta marně bojuje o výstavbu obchvatu města. „Je zajímavé, že se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo, že vybuduje obchvat Mikulova v okamžiku, kdy Břeclav ho potřebuje daleko více. Nic takového jako auta ve frontách v Mikulově není. Na rozdíl od Břeclavi,“ kritizoval Hasník, který preferuje dálniční spojení s Vídní právě přes Břeclav.

Podle Koštiala to však není jen o obchvatu. „Nebavme se jen o něm, ale o úseku D52 od rakouských hranic k Perné. Pořád opakuji, že obchvat je součástí D52 a budu rád, když se všechny projekty pospojují a propojí se Brno s Vídní. To je to zásadní,“ prohlásil.

Kromě obchvatu Mikulova jsou pro další část výstavby D52 klíčové platné zásady územního rozvoje kraje. „Chybějící zásady byly hlavním limitem investorské přípravy na české straně. Nové jsou účinné od listopadu minulého roku,“ připomněl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

O jejich osudu se ale bude podle všeho znovu rozhodovat u soudu. Kvůli nesouhlasu některých obcí i ekologických sdružení.

Odhad nákladů na výstavbu celého tahu se pohybuje kolem osmi miliard korun.