Řidiči autobusů na jihu Moravy požadují navýšit platy o deset korun na hodinu

Jižní Morava – Dubnová stávka řidičů paralyzovala autobusovou dopravu zejména na Břeclavsku a Hodonínsku. Ani po dvou týdnech ale všechny problémy nejsou vyřešené. Kraj nedostal peníze schválené vládou, dopravci čekají na lepší podmínky ve smlouvách a odbory chtějí za volanty vymoci vyšší platy.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv DENÍKU

Začaly proto s vyjednáváním nových kolektivních smluv, starým brzy vyprší platnost. „Nyní je zaručená mzda, na kterou zaměstnavatelům přispívá stát a kraj zhruba 98 korun, s drobnými prémiemi a příplatky kolem sto korun. Ty většina dopravců řidičům vyplácí. V nových kolektivních smlouvách chceme i vzhledem k inflaci dosáhnout průměru 110 korun za hodinu,“ uvedl krajský odborový předák Libor Weinstein.

Délku vyjednávání, které už postupně začalo, odhaduje na tři měsíce. „Pokud nedojde k dohodě ani díky zprostředkovateli jmenovaným ministerstvem práce, může dojít ke stávce,“ upozornil odborář.

Nyní jsou však jednání teprve na začátku. „V každém případě budeme muset zapojit i všechny naše peněžní rezervy. Zatím jsme odborům předali návrh kolektivní smlouvy, odpověď ještě nemám,“ sdělil ředitel břeclavské dopravní společnosti Bors František Zugar.

Manažer osobní dopravy ČSAD Kyjov Bus Tomáš Velc upozornil, že kolektivní vyjednávání se bude odvíjet od toho, kolik peněz dostanou na platy řidičů od státu a kraje. „Nabídl nám dodatek ke smlouvě, ale zatím jsme jej nevyužili. Částka totiž není dostačující a nepokryje všechny náklady. Navíc je to pouze na dva roky a situaci dál neřeší,“ řekl Velc.

Podle mluvčí krajského úřadu Moniky Brindzákové by na základě dodatků poskytli dopravcům letos více než sto milionů korun a v příštím roce dalších 85 milionů. Náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák připomněl, že pro větší změny má kraj svázané ruce legislativou. „Můžeme zasáhnout maximálně do deseti procent smlouvy a do 7,8 milionu korun na jednu,“ podotkl Hanák.

Pomoci má pak ještě v předvečer stávky vládou schválený balík 420 milionů korun určených výhradně pro peněženky řidičů. „U nás na kraji ale ještě nejsou, není totiž dohodnuté, jakou formou by k nám měly přijít. Potřebujeme je dostat jako účelovou dotaci nejlépe z ministerstva dopravy, k tomu však chybí usnesení vlády,“ přiblížil Hanák.

Ten ale není jediný, kdo chce od státu peníze na řidiče. Požaduje je i Svaz měst a obcí pro městskou hromadnou dopravu. „Máme právní výklad ministerstva práce, že se nařízení vlády o zvýšení mezd řidičů týká veškeré linkové, městské i jiné dopravy. Je tak třeba náklady městům a obcím kompenzovat,“ míní předseda svazu a starosta Kyjova František Lukl s tím, že se kvůli tomu chce sejít s ministrem financí.